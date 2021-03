Au moins 38 morts lors des manifestations de dimanche contre le coup d’État en Birmanie

Au moins 38 personnes sont décédées dans la journée de dimanche lors des mobilisations contre le coup d’État militaire le 1er février, par lequel les forces armées ont pris le pouvoir en Birmanie, selon le bilan de l’Association pour l’assistance aux prisonniers politiques de Birmanie (AAPP, pour son acronyme en anglais).

Au total, l’AAPP a dénombré 126 morts « dus à une répression violente et arbitraire » et dénonce pour cela une « augmentation drastique » des victimes mortelles parmi les «héros qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, dans la lutte pour la démocratie, les droits de l’homme et la fin de la dictature».

Par ailleurs, l’AAPP dénonce sur son site Internet que 2 156 personnes ont été arrêtées, inculpées ou condamnées samedi. Trois d’entre eux ont été condamnés: deux à deux ans de prison et un autre à trois mois de prison, tandis que 73 ont été inculpés et 319 ont été libérés. 1 837 autres sont toujours en détention.

L’AAPP dénonce « tir sur des manifestants pacifiques, dont beaucoup d’étudiants et de jeunes non armés. « En particulier, il indique que des balles réelles ont été utilisées à Hlaing Tharyar, Shwe Pyi Thar, South Okkalapa, North Okkalapa, North Dagon, South Dagon, Thingangyun, Tamwe, Kyi Myin Tine, Rangoon, Bago, Mandalay, Loikaw et Hpakant.

À Rangoon, les combats auraient été particulièrement intenses dans le district de Hlaing Thar Yar, « transformé en champ de bataille » et où au moins 22 civils ont été tués et plus de 20 blessés, dont trois critiques. Les forces de sécurité auraient incendié plusieurs bâtiments.

Ce même dimanche, le gouvernement du Comité représentatif de l’Assemblée de l’Union formé en gouvernement légitime après le coup d’État, a annoncé que la population a la droit légitime de se défendre des chefs du coup d’État et a légitimé les groupes d’autodéfense qui ont émergé après le coup.