Au moins 8 candidats républicains qui étaient à l’émeute du 6 janvier viennent d’être élus

Les élections générales nationales de mardi – pas une élection de mi-mandat, mais néanmoins importantes – ont prouvé que les républicains peuvent compter sur leur base même lorsqu’ils tentent de renverser le pays.

C’est le message que l’élection d’au moins 8 candidats du GOP qui ont assisté aux émeutes du 6 janvier envoie, de toute façon. La plupart des gagnants ont affirmé qu’ils n’avaient pas participé à la prise d’assaut du Capitole. Mais le fait qu’ils étaient là aux côtés du reste des manifestants qui ont affirmé que l’élection avait été volée à Donald Trump en dit assez.

Ces gens ne sont pas entrés au Congrès ou quoi que ce soit. Je ne pense pas que ce soit un problème pour les électeurs, cependant, lorsque vient le temps d’élire de nouveaux membres de la Chambre et du Sénat.

Trois d’entre eux ont été élus aux assemblées législatives des États, ce qui est déjà alarmant. Cinq d’entre eux occupent désormais des postes locaux, ce qui est presque plus effrayant.

Se présenter à un bureau local – ou des conseils scolaires ou des anciens d’église – est devenu un objectif pour les républicains extrémistes qui ont finalement pris une page du manuel démocrate de commencer par le bas et d’essayer de progresser.

Et s’ils peuvent réussir au niveau local, rien ne les empêche forcément de gravir les échelons.

En février, le Huffington Post a identifié près de 60 élus qui ont assisté aux événements du 6 janvier. Beaucoup d’entre eux se présenteront pour conserver leur siège dans les assemblées législatives des États et les bureaux locaux. Mais comme HuffPo l’a noté dans son rapport, seuls 2 des 57 personnes identifiées ont effectivement démissionné de leurs fonctions, malgré les appels à presque tous pour le faire.

Trois de ceux qui ont gagné hier soir ont été élus ou réélus à la Chambre des délégués de Virginie : Dave LaRock, John McGuire et Marie March. LaRock a été connu pour son racisme flagrant, McGuire a menti sur sa présence au rassemblement du 6 janvier (il y avait des photos), et March était l’un des nombreux à avoir appelé à la « guerre civile » pour l’élection présidentielle « volée » de 2020.

Certains candidats qui ont assisté à l’événement « Stop the Steal » en janvier ont bien sûr perdu leurs courses. Ils ne peuvent pas tous les gagner. Mais le fait qu’ils gagnent tout devrait nous faire réfléchir.