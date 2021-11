Au moins cinq morts dans un écrasement intentionnel lors d’un défilé aux États-Unis

22/11/2021

Un écrasement lors d’un défilé de Noël dans l’État du Wisconsin, aux États-Unis, a fait au moins cinq morts et plus de 40 blessés, dont plusieurs mineurs, selon les autorités policières de la ville de Waukesha.

Le chef de la police de la ville, Dan Thompson, a confirmé lors d’une conférence de presse que plusieurs des écraser dans cet incident, ils étaient des enfants et il a également annoncé qu’il y avait « plusieurs » morts, bien qu’il n’ait pas voulu donner plus de détails car, comme il l’a expliqué, ils informent les familles des victimes des décès.

Attention, contenu très graphique réservé à un public adulte. S'il vous plaît, ne soyez pas obligé de regarder, pas pour tout le monde; mais, pour ceux qui veulent savoir. Prie à tous.

La police a localisé le véhicule et arrêté une personne jusqu’à présent, mais aucun autre détail n’a été donné car l’enquête reste ouverte.

Selon Thompson, le véhicule, un SUV rouge (tout-terrain léger) il a écrasé plus de vingt personnes sur son chemin.

Il a également expliqué qu’un agent avait tiré sur la voiture, déchargeant son arme, en vain pour tenter de l’arrêter. Aucun des tirs n’a fait de blessés, a-t-il déclaré.

| Il y a de la panique chez les gens, après qu'un véhicule a heurté et blessé plusieurs personnes dans un marché de Noël à #Waukesha, # Wisconsin.

Selon les données fournies par le chef de la police, douze adultes et onze enfants ont été transférés à l’hôpital.

« Aujourd’hui, notre communauté a été confrontée à l’horreur et à la tragédie dans ce qui aurait dû être une fête », a déclaré le maire de la commune Shawn Reilly, qui a apprécié la réponse rapide des services d’urgence et l’aide qu’ils ont apportée aux autorités étatiques et fédérales.

Dès le moment de l’événement et tout au long de l’après-midi, de nombreuses vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux qui montrent au véhicule en sautant le cordon et en entrant dans la zone de parade à grande vitesse.

L’une des dernières vidéos publiées montre le moment où la voiture attaque les membres du groupe de musique et écrase de nombreuses personnes avant de quitter la zone.

Il y a une autre vidéo du défilé de Noël de #Waukesha. Irréels les temps que nous vivons

« Beaucoup de gens ont été témoins d’événements traumatisants ce soir« Ils ont reconnu du service de police, qui a permis un numéro de téléphone de contact pour ceux qui ont besoin d’une assistance psychologique.

Des sources de la Maison Blanche ont transféré à CNN que le président des États-Unis, Joe Biden, a été informé de l’incident.