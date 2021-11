Au moins deux Marocains qui se sont échappés de l’avion vendredi ont quitté Majorque en bateau pour Valence

11/09/2021

Marina Lorenzo

Au moins deux jeunes marocains qui se sont enfuis vendredi après-midi du l’aéroport de Palma, après un passager simulé un coma diabétique, ils ont quitté l’île. Les deux ils ont pris un billet de bateau pour Valence. La police a émis un réquisition sur la douzaine d’évadés. Aussi le juge a délivré un mandat de perquisition et d’arrestation, puisque les fugitifs sont parfaitement identifiés.

L’avion d’Air Arabia Maroc a atterri à l’aéroport de Palma vers sept heures de l’après-midi vendredi dernier. L’Airbus A320 a couvert la ligne entre Casablanca et Istanbul, mais un passager fait semblant d’être dans le coma diabétique et le commandant de bord a été contraint de modifier l’itinéraire et un atterrissage d’urgence a été effectué à Son Sant Joan.

Lorsque le passager prétendument touché a été évacué dans l’ambulance avec un accompagnateur, le vol a eu lieu dans l’avion. Un jeune marocain a affronté un garde civil et le 21 autres ont dévalé les pistes de l’aéroport de Palma. Le trafic aérien à Son Sant Joan a été fermé pendant trois heures, de 20h00 à 23h00.

Des agents de la police nationale et de la garde civile en ont arrêté une douzaine. Le juge de permanence les a tous envoyés en prison lundi, accusés de deux crimes de sédition et de coercition. Le faux patient est également allé en prison pour un crime présumé de favorisant l’immigration irrégulière.

Alors que, le sort de la douzaine d’autres passagers évadés de l’avion est inconnu, bien qu’ils soient tous parfaitement identifiés. De deux d’entre eux, on sait qu’ils ont pris un billet de bateau pour Valence. Et les mouvements des dix autres sont surveillés de près. Sur chacun d’eux un réquisition de la police nationale et un mandat de perquisition et d’arrêt, qui pourrait être étendu à l’échelle internationale.