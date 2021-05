Au moins quatorze trous noirs sont relativement proches de la Terre

05/11/2021 à 08:00 CEST

Les astronomes considèrent qu’il y a environ 100 millions de trous noirs dans la Voie lactée et que toutes les galaxies ont au moins un trou noir en leur centre qui émet un rayonnement sous forme de rayons gamma.

Les trous noirs contiennent une concentration de masse si élevée qu’ils génèrent un puissant champ gravitationnel: ils absorbent tout ce qu’ils piègent, y compris la lumière.

Ils sont tous assez loin pour pouvoir dévorer la Terre à un moment donné, bien que les sursauts gamma qu’ils génèrent puissent affecter la vie sur Terre, selon la NASA.

De tous les trous noirs possibles dans notre galaxie, les astronomes ont identifié un total de 14, de masses différentes, qui sont situées à proximité de notre système solaire et, par conséquent, de la Terre.

Le trou noir le plus proche de la Terre fait partie d’un système binaire appelé A0620-00, situé dans la constellation Monoceros (Licorne), à ​​3 457 années-lumière de la Terre.

A0620-00 est particulièrement bien connu car ce sera le premier trou noir à recevoir une interaction humaine. Sa masse est 3,2 fois celle du Soleil.

De l’Agence spatiale européenne à la station de Cebreros (Madrid), un signal radio a été diffusé en 2018 avec un message de paix et d’espoir à la mémoire de Stephen Hawking, qui atteindra sa destination en 5475. Elle deviendra alors une forme d’énergie prédite et nommée en son honneur: Hawking Radiation, note la BBC.

Un trou noir beaucoup plus grand, 1.300 fois la masse solaire, également proche de nous, est le Sagittaire A * (Sgr A *). Il se trouve au centre même de la Voie lactée, à 26 000 années-lumière de notre Soleil, entouré d’une série d’objets étranges qui se comportent comme des étoiles.

Plus de cas

Plus de casIl y a plus de trous noirs identifiés. HR 6819 est un système d’étoiles doubles ou triples dans la constellation sud du télescopium, censé inclure le trou noir supermassif le plus proche du Soleil.

Ce système stellaire est à environ 250 années-lumière de notre étoile, dont il s’éloigne à une vitesse de 9,4 kilomètres par seconde.

Il existe une autre étoile non moins pertinente, connue sous le nom de V723 Monocerotis, située à 979,47 années-lumière de la Terre, qui est accompagnée d’un autre trou noir qui a été appelé Licorne, comme cela vient d’être révélé.

Un autre candidat pour un trou noir à proximité du système solaire est dans la source de rayons gamma et de rayons X GRS 1124-683 (GU Muscae), considéré comme l’un des trous noirs possibles classés comme nouveaux rayons X. Ce trou noir est environ sept fois plus massif que le Soleil, qui se trouve à 315 années-lumière.

Un autre système binaire, connu sous le nom de XTE J1118 + 480, se trouve dans la constellation Ursa Major, située à environ 80 années-lumière de notre système solaire.

Il contient probablement un trou noir considéré comme un micro quasar, la région compacte qui entoure un trou noir stellaire. XTE J1118 + 480 est le premier système de radiographie à trous noirs fermement identifié dans le halo galactique.

Sujet connexe: Ils surprennent un trou noir supermassif voyageant à 177000 km / h

Concentration de cygne

Concentration de cygneDans la constellation du cygne, à 5500 années-lumière de la Terre, nous avons plusieurs cas: le premier, Cygnus X-1, une source de rayons X galactique qui fut la première source du genre largement acceptée comme trou noir.

Dans la même constellation, il y a aussi V404 Cygni, un micro quasar et un système binaire qui contient un trou avec une masse qui est environ neuf fois celle de notre Soleil, qui est séparée par 460 années-lumière.

La constellation de Swan abrite enfin Cygnus X-3, un système de radiographie binaire de masse élevée qui représente l’une des sources de rayons X binaires les plus puissantes du ciel.

Les composants de ce système binaire ne sont pas connus avec précision, mais on pense que l’un d’entre eux se transformera très rapidement en trou noir, à des échelles de temps astronomiques.

Nébuleuses et constellations

Nébuleuses et constellationsLa liste des trous noirs identifiés se poursuit dans d’autres régions. Dans la nébuleuse du crabe, à 6523 années-lumière de la Terre, se trouve le GRO J0422 + 32, un candidat nova et trou noir aux rayons X depuis sa découverte en 1992.

La masse du trou noir dans GRO J0422 + 32 est environ cinq fois celle de notre Soleil, et c’est le plus petit jamais trouvé pour un trou noir stellaire. Il y a encore des doutes sur ce que c’est vraiment.

Dans la constellation Vulpecula, à environ 300 années-lumière, se trouve GS 2000 + 25, un système de radiographie binaire composé d’une étoile de type K tardif et d’un trou noir d’une masse cinq fois supérieure à celle de notre Soleil.

On trouve également dans la constellation du Scorpion le GRO J1655-40, une étoile binaire située à environ 11000 années-lumière de notre Soleil, composée d’une étoile primaire évoluée et d’un compagnon massif invisible qui semble être un trou noir stellaire avec plusieurs fois la masse du Soleil. Les deux se déplacent à travers la Voie lactée à environ 70 miles par seconde.

Enfin, dans la constellation du Lupus, à 2000 années-lumière de la Terre, se trouve 4U 1543-475, un transitoire de rayons X qui est membre d’un binaire de trou noir qui a été observé pour la première fois en 1971.

C’est un panorama effrayant d’une part, compte tenu des dangers potentiels, mais en même temps plein d’espoir, car les trous noirs possèdent d’énormes quantités d’énergie qu’un jour, peut-être, nous saurons en profiter.

Photo du haut: Simulation d’un trou noir supermassif capturant la lumière et créant sa silhouette caractéristique. Crédit: NASA Goddard Space Flight Center; Image d’arrière-plan ESA / Gaia / DPAC.