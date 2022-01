Au moins quelqu’un célèbre le 35e de Castlevania de la bonne manière

Image : Jeux à course limitée

Plus tôt dans la journée, nous vous avons annoncé la triste nouvelle que Konami choisit de marquer le 35e anniversaire de Castlevania avec une collection de NFT, plutôt que – vous savez – quelque chose de décent, comme un nouveau jeu ou une collection de titres existants.

Il reste à voir si c’est la seule tentative de Konami pour célébrer l’occasion – ce n’est encore qu’en janvier, après tout – mais au moins nous avons ces gens adorables à Limited Run Games pour lancer les choses avec style.

La société ne publie pas seulement une édition physique de Castlevania Requiem sur PS4 (pas de version Switch, malheureusement), elle produit également des goodies liés à la Castlevania Anniversary Collection, qui a été lancée sur Switch.

Enfoncez vos crocs dans des produits de la collection anniversaire Castlevania, y compris des épingles en émail, un étui Switch et un tout nouvel art de Tom duBois ! Sortie aux côtés de Castlevania Requiem sur PS4. Disponible en précommande à partir du vendredi 14 janvier. En savoir plus sur https://t.co/uFFLbeTYI9 pic.twitter.com/tN2gmImt9n— Jeux à course limitée (@LimitedRunGames) 5 janvier 2022

Dans le cadre de cette offre de produits dérivés, Limited Run a demandé à l’artiste légendaire Tom DuBois de produire de nouvelles œuvres d’art. Au cas où vous ne le sauriez pas, DuBois était responsable de certaines des couvertures Konami les plus célèbres des années 80 et 90, notamment Castlevania III, Legend of the Mystical Ninja, Castlevania IV, Sunset Riders, Operation C et Contra III. Il a également créé des illustrations pour la sortie de Bloodstained: Curse of the Moon par Limited Run.

Le hic, c’est que certains de ces articles sont un peu chers, l’affiche à elle seule coûtant 50 $. Pourtant, cela a l’air incroyable, donc si vous êtes intéressé, les précommandes seront lancées le 14 janvier à 10 heures, heure de l’Est.