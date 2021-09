Au moins six épisodes traumatisants ont marqué la dérive des terres continentales

26/09/2021 à 19h00 CEST

La Terre, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est le résultat d’un processus constant d’évolution géologique développé sur 4,5 milliards d’années. Il y a environ 3,5 milliards d’années, les continents n’existaient même pas.

Une fois formés, les continents n’ont jamais été fixes ou stables, mais ont été déplacés par des courants dérivés de leur chaleur interne, en même temps que la dynamique des plaques tectoniques a transformé la surface de la planète.

Les continents actuels dérivent de la Pangée, un grand supercontinent qui existait à la fin de l’ère paléozoïque et au début de l’ère mésozoïque, regroupant la majeure partie de la masse continentale de la planète.

Or, il y a environ 175 millions d’années, de façon progressive et lente, cette grande masse se brisait en différentes portions et donna naissance aux masses continentales que nous connaissons aujourd’hui.

La dérive des continents

La dérive des continentsLa dérive des continents n’a pas cessé : les plaques tectoniques se déplacent actuellement jusqu’à 30 millimètres par an, on peut donc anticiper que, dans environ 50 millions d’années, l’Afrique se séparera et la Californie finira par se séparer de l’Amérique du Nord.

Une autre dynamique continentale est dérivée du mouvement des plaques, qui n’est pas linéaire, mais aussi rotationnel, de sorte qu’à un moment donné, l’Amérique du Sud se retrouvera face cachée, par rapport à ce qu’elle est aujourd’hui.

Il est même possible que, d’ici 250 millions d’années, tous les continents se réunissent à nouveau et forment une nouvelle Pangée. On pense que tous les quelques millions d’années, les continents se rejoignent pour former un supercontinent.

Réécrire l’histoire

Réécrire l’histoireMalgré ce que nous savons déjà, les continents sont encore entourés de mystères : on se dispute encore le nombre de continents réellement présents sur la planète, qui selon différentes théories varient entre cinq et sept.

De plus, les continents présentent des reliefs différents, ainsi que des roches de composition et d’âge différents, ce qui rend leur étude complexe en raison de leur hétérogénéité.

Une nouvelle étude, développée par Marion Garçon, chercheuse à l’Université de Clermont Auvergne en France, apporte un éclairage nouveau sur le mystère qui entoure les continents.

Il a étudié une collection de données sur les roches sédimentaires vieilles de 3,7 milliards d’années à nos jours et a développé une nouvelle perspective sur l’enregistrement des roches formées par l’accumulation de sédiments.

Modèles en question

Modèles en questionGrâce à cette nouvelle étude, Garçon a pu obtenir deux conclusions qui remettent en cause certains modèles et théories sur la formation des continents.

La première conclusion est que les continents ont toujours été riches en silice, un composé chimique formé de la combinaison de silicium et d’oxygène : c’est le plus abondant dans la croûte terrestre.

Les nouvelles recherches ont pu déterminer que la silice constitue en moyenne 67 % de la masse des continents et qu’elle n’est jamais tombée en dessous de 60 % au cours de toute l’histoire de la Terre.

Cette première découverte contredit les modèles qui disent que les continents étaient assez pauvres en silice et riches en fer et magnésium au début de l’histoire de la Terre, selon un communiqué.

Épisodes traumatisants

Épisodes traumatisantsUn autre constat de cette recherche est que la formation des continents n’a pas été et ne sera pas un processus continu, mais parsemé d’épisodes.

Le remaniement de la croûte préexistante a été un processus omniprésent pendant la majeure partie de l’histoire de la Terre, mais au moins six périodes de croissance continentale peuvent être identifiées tous les 500 à 700 millions d’années, écrit l’auteur dans son article.

Selon l’auteur de cette nouvelle recherche, ces événements, qui au cours des 3,7 derniers milliards d’années ont permis aux continents d’atteindre leur taille actuelle, pourraient être liés aux cycles d’assemblage et de démantèlement de supercontinents comme la Pangée, le plus connu d’entre eux. .

Référence

RéférenceCroissance épisodique des continents felsiques dans le passé 3,7 Ga. Marion Garçon. Science Advances, 22 septembre 2021, Vol 7, Numéro 39. DOI: 10.1126 / sciadv.abj1807

Photo du haut : Limite entre les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine, Suðurnes, Islande. Diego Delso. CC BY-SA 4.0.