Au Moyen-Orient, les mythes discrédités ne meurent jamais ⋆ .

La vague de violence actuelle qui a été initiée par le Hamas tirant des milliers de roquettes sur Israël est déprimante sur un certain nombre de fronts, notamment parce que nous entendons une fois de plus des shibboleth de la Maison Blanche. Après un répit de quatre ans sous le président Trump, l’ignorance règne à nouveau. Aujourd’hui, Jen Psaki a été pressé par les journalistes de la Maison Blanche sur les raisons pour lesquelles le président Biden n’avait pas encore appelé à un cessez-le-feu. Elle a ondulé et tissé, disant que «nous savons tous» que la seule façon de mettre fin à la violence est «qu’il y ait une solution à deux États».

Ah bon? Comment savons-nous tous cela? Les Arabes se sont vu proposer une solution à deux États en 1948, et ils l’ont refusée, préférant essayer de détruire Israël et de tuer les Juifs. Ils ont toujours fait le même choix au cours des 73 dernières années. Et si Gaza était un «État», pourquoi le Hamas serait-il moins enclin à lancer des missiles contre Israël?

Il s’est avéré que peu de temps après que Psaki a été grillé sur un cessez-le-feu, la Maison Blanche a fait savoir que Biden avait parlé avec Benjamin Netanyahu et avait, en fait, appelé à un cessez-le-feu:

Selon la lecture officielle de la Maison Blanche, lors de l’appel, le président Biden a réitéré son ferme soutien au droit d’Israël de se défendre contre les attaques à la roquette aveugles.

Cette reconnaissance place Biden dans l’aile droite de son parti sur cette question et a conduit à une condamnation cinglante de la part du parti démocrate.

Il a encouragé Israël à tout mettre en œuvre pour assurer la protection des civils innocents.

C’est la fausse équivalence étrange que nous voyons tout le temps en ce qui concerne Israël. Et si les «dirigeants» du monde exigent que le Hamas «fasse tout son possible pour assurer la protection des [Israel’s] civils innocents »? Mais cela n’aurait pas de sens, puisque le but de l’offensive terroriste du Hamas est de tuer des civils innocents. Les Palestiniens ont semé le vent, et pourtant la principale préoccupation du monde est de ne pas récolter le tourbillon. Pourquoi?

De même, les «dirigeants» mondiaux disent aux Israéliens que leur réponse aux milliers de roquettes du Hamas doit être «proportionnée», ce qui signifie, apparemment, que pas plus de Palestiniens que d’Israéliens ne devraient mourir. De toute évidence, les Israéliens sont censés décliner leurs propres compétences pour correspondre à la fusée primitive, bien que brutale, du Hamas.

C’est une norme jamais connue dans la guerre. Si vous êtes attaqué par un ennemi, il convient de répondre avec une force écrasante afin de dévaster votre ennemi et de le désactiver de nouvelles attaques, non pas au moindre coût pour votre ennemi, mais au moindre coût pour vos propres citoyens. Voir, par exemple, la réponse américaine à l’agression japonaise et allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Hamas a déclenché cette guerre et Israël a parfaitement le droit d’infliger un maximum de dégâts jusqu’à ce qu’il soit convaincu que le Hamas ne pourra plus jamais représenter une menace.

Bien sûr, pour des raisons que je ne comprendrai jamais, ce n’est pas ainsi que les choses se passent au Moyen-Orient. Je suppose qu’Israël s’arrêtera trop tôt, sous la pression des «dirigeants mondiaux» et de l’opinion publique, et laissera le Hamas plus ou moins intact pour se battre à nouveau un autre jour. C’est, je pense, la vraie raison pour laquelle le «cycle de violence» qui est un tel cliché dans la région persiste.