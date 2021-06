Au nom de Kawhi Léonard

Lors des trois derniers matchs de ces playoffs 2021, une guerre d’usure marquée par les blessures et l’esprit de survie, les Nets (dans la surface) ont battu les Bucks d’une manière impossible, les Hawks sont sortis d’un match qu’ils n’ont pas pu surmonter le Sixers … Oui les Clippers ont gagné à Salt Lake City sans Kawhi Leonard (111-119). Aime parier. Quelques heures après avoir reçu le coup du limogeage de Kawhi, dans un filet de mauvaises nouvelles toutes pires les unes que les autres (défaite pour le cinquième match, première défaite pour toute la série, possible problème ligamentaire…), les Clippers ont démontré esprit guerrier, cœur, âme des vainqueurs et bottes de combat. Ce qui leur a manqué tant de fois dans leur histoire. Et ils sont à une victoire de leur première finale de conférence. L’année dernière, ils ont battu les Nuggets 3-1, et à partir de là, ils n’ont plus avancé. Cette fois c’est un 2-3 avec deux options, le premier matin chez Staples (04h00). Tout en face, mais sans Kawhi et sur le terrain où ils patinent souvent… combien d’égalité reste-t-il ?

Eh bien, en grande partie, ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas sauver les Jazz, qui doivent nager au milieu d’un naufrage, le territoire le plus délicat des playoffs, et sauver les meubles à LA. Ce n’est qu’alors qu’ils pourront conserver le septième match avec un facteur de terrain qu’ils ont perdu au cinquième, avec une performance regrettable lors de la troisième défaite consécutive après une fiche de 2-0. Les fantômes du Jazz ne sont pas comme ceux des Clippers, car il n’y a pas d’équipe avec une garde-robe aussi terrifiante que les Angelenos. Mais attention : pas de finale de conférence depuis 2007 et le 3-1 qui (comme les Clippers mais un tour plus tôt) a été retracé en 2020 par les Nuggets. Et le meilleur équilibre de la NBA 2020-21 (52-20) à deux pas de tomber à l’eau. Tout le monde a des fantômes, la question est de savoir comment chacun les traite.

Et les Clippers ont choisi d’être le hors-la-loi, le méchant du film qui ne finit jamais par mourir. Ils se sont ralliés 0-2 et 2-3 contre les Mavericks après avoir perdu trois matchs consécutifs sur leur terrain. Et maintenant, ils ont battu le Jazz trois fois de suite. C’est, en effet, une guerre d’usure, du dernier survivant : les Clippers sont sans Kawhi Leonard et sans Serge Ibaka. En théorie, vendu. Le Jazz joue sans Mike Conley, dont l’absence a déjà une longue ombre, et Donovan Mitchell est blessé. Visiblement : sa cheville ne donne pas grand-chose et il se déplace dans des plus bas absolus. Vous avez besoin des autres, et les autres ne le sont pas.

Les Clippers, quant à eux, iront jusqu’au bout sans Kawhi, mais ils n’abandonneront pas : Ty Lue est critiqué dès que l’occasion se présente mais a une plausible facilité à évoluer lors des éliminatoires et passer de faire des choses étranges et non fonctionnelles à basiques et efficaces. L’anti Budenholzer. Il brûle le Jazz avec les changements musclés et défensifs de ses ultra-petits quintettes. Vous dictez le rythme, gagnez des possessions, générez des opportunités. Et ses joueurs montrent des crocs que beaucoup voulaient déposer avant l’heure. Paul George, un autre habituellement secoué par l’opinion publique, a terminé de magnifiques playoffs avec un match mémorable : il a terminé avec 37 points, 16 rebonds et 5 passes décisives. Il a tenu son équipe en haleine en première mi-temps (22 points dans ce qui était 65-60) et est apparu dans les dernières minutes, avec le match dans une cocotte-minute. Un joueur extraordinaire dans un moment extraordinaire. Et bien accompagné d’une armée de maudits : Batum, Morris (25 points, essentiel), un guerrier passionnant comme Terance Mann et Reggie Jackson, qui fait presque tout ce qu’il n’a pas fait dans sa carrière. Surtout frapper des triples. Et en jouant très bien sous la pression : 10 points pour sauver son équipe au quatrième quart-temps, avec des paniers au moment où le Jazz a le plus serré, et 22 au total après un départ discret. Et 2-3. Voir, c’est croire? Peut-être pas tellement…

Parce que les Jazz ont tort. Très mal. La victime de Conley dynamite le jeu avec Mitchell touché. Très touché : il l’a tenté par le talent dans le dernier quart-temps mais, la cheville écrasée, il ne peut pas chercher le cerceau ou fendre une défense rivale qui sait aussi brouiller les pistes. Il termine avec 21 + 5 + 5 mais sans trace du joueur de la jungle dès le début des playoffs (4/14 en triple, presque sa seule arme). Bogdanovic (32 points, 9/17 en triples) et Clarkson (15 et 4/9) sont passés de beaucoup (23 points entre les deux au premier quart) à très peu, Ingles était irrégulier et ratait des tirs décisifs, le banc est toujours un drame, O’Neal montre toutes les mauvaises choses qu’il cache en saison régulière et des nuages ​​d’orage planent sur Rudy Gobert. Le pivot a terminé avec 17 points et 10 rebonds, et au pire moment du troisième quart-temps, il a soutenu son équipe avec des rebonds d’attaque. Mais il est à quelques jours, peut-être, avant que ne reviennent les débats sur sa vraie valeur en playoffs, cette fois ils sont plus ou moins justes. Dans les dernières minutes, il a perdu de bonnes occasions de tirer (sur un énorme dunk de Mann) qui avait été un effort remarquable en seconde période, au cours duquel il a essayé de maintenir son équipe à flot.

Quin Snyder semble également paralysé. Cela donne l’impression que l’épreuve de Lue l’a pris avec des idées… mais sans osier. Sans Conley et Mitchell déclassés, le plan de mort des Clippers fonctionne. Mais au-delà de cela, le Jazz avait très peu d’attitude défensive jusqu’au quatrième quart-temps. Ils sont sortis avec un incroyable 12/17 en triple qui était 17/30 à la mi-temps. Les Clippers ont aussi beaucoup marqué mais les locaux ont dû penser que ce n’était qu’une question de temps avant que Paul George ne soit complètement seul et que le rythme du jeu les mène à la victoire par inertie. Alors Ils n’ont pas fait leurs devoirs et ont tout confié à un tir extérieur qui les a abandonnés : en seconde période ils ont raté treize triples d’affilée, beaucoup ont été libérés et signés le 22/08 alors que les Clippers marquaient le leur en trouvant d’excellentes positions de tir. Le mordant. Dell 56-46 au milieu du deuxième trimestre à un 74-83 à mi-chemin du troisième, fermé à 18-32 et avec des minutes malheureuses du Jazz. Après, ils ont eu l’espace et le temps pour gagner, mais les Clippers ont rendu chaque coup sûr : de 89-92 à 90-100, de 97-100 à 97-105… Les Angelenos ont survécu, et il y a eu beaucoup de justice.

Demain à LA, le jazz peut détruire une saison qui était brillante dans une série qui avait été totalement confrontée à la blessure de Kawhi. Ils ont besoin d’un bon match, un seul, pour rentrer chez eux et jouer un septième à l’agonie pure, frappant à poings nus. Ils doivent nager dans l’épave et retourner une série qui appartient actuellement à Lue, Paul George et ces Clippers qui n’abandonnent jamais. Ils doivent rassembler courage, esprit et mémoire : redevenir l’équipe qu’ils peuvent être. Car, maintenant, le temps presse.