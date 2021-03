Au nom de la lutte contre le racisme, Scholastic Pantses un livre du créateur de Captain Underpants – RedState ⋆ .

Nous sommes au milieu d’un rangement.

Des choses qui étaient autrefois considérées comme innocentes sont maintenant considérées comme problématiques.

Exemples concrets:

En voici un de plus pour le bac à rabais.

Comme le rapporte le New York Post, Scholastic ne distribuera plus de roman graphique de l’auteur de la série Captain Underpants.

2010’s The Adventures of Ook and Gluk: Kung-Fu Cavemen from the Future – écrit par Dav Pilkey – a été jugé indésirable.

La raison: le racisme de type passif.

Scholastic a publié une déclaration sur une telle «erreur grave»:

Ensemble, nous reconnaissons que ce livre perpétue le racisme passif. Nous sommes profondément désolés pour cette grave erreur.

Si vous avez passé une commande, ne vous attendez pas à ce qu’elle arrive de si tôt:

Scholastic a supprimé le livre de nos sites Web, arrêté l’exécution de toute commande (au pays ou à l’étranger), a contacté nos partenaires de vente au détail pour expliquer pourquoi ce livre n’est plus disponible et a demandé le retour de tout l’inventaire.

Et si vous espériez toujours le trouver dans votre bibliothèque locale…

Nous prendrons des mesures pour informer les écoles et les bibliothèques qui pourraient encore avoir ce titre en circulation de notre décision de le retirer de la publication.

Dav a présenté ses propres excuses via YouTube.

Venez le découvrir, l’écrivain était en avance sur la courbe – il visait la diversité et l’inclusion il y a une dizaine d’années:

Il y a environ dix ans, j’ai créé un livre sur un groupe d’amis qui sauvent le monde en utilisant le kung-fu et les principes de la philosophie chinoise. The Adventures of Ook and Gluk: Kung-Fu Cavemen from the Future visait à mettre en valeur la diversité, l’égalité et la résolution non violente des conflits.

Malheureusement, c’était une balançoire et un échec – le livre a fait du mal à tous les humains qui sont asiatiques:

Mais cette semaine, il a été porté à mon attention que ce livre contient également des stéréotypes raciaux nuisibles et des images passivement racistes. Je voulais profiter de cette occasion pour m’en excuser publiquement. C’était et c’est faux et nuisible à mes lecteurs asiatiques, à mes amis et à ma famille, ainsi qu’à tous les Asiatiques.

Ils vont réparer activement les dégâts passifs:

Mon éditeur, Scholastic, s’est engagé à partager ma responsabilité et, ensemble, nous cessons toute nouvelle publication de [the book] et travailler activement pour retirer les copies existantes des rayons des magasins et des bibliothèques.

Voulez-vous lui pardonner? Il l’espère.

Il veut aussi que vous appreniez. Et pour ne pas blesser tout le monde:

J’espère que vous, mes lecteurs, me pardonnerez et apprendrez de mon erreur que même les stéréotypes et le racisme non intentionnels et passifs sont nuisibles à tout le monde. Je m’excuse et je m’engage à faire mieux.

Et ainsi de suite.

Si nous avons de la chance, personne d’autre ne sera blessé.

Pendant ce temps, Scholastic est là pour regagner votre soutien:

Au cours de nos 100 ans d’histoire, nous avons appris que la confiance doit être gagnée chaque jour par une vigilance totale. Il est de notre devoir et de notre privilège de publier des livres présentant des représentations puissantes et positives de notre société diversifiée, et nous continuerons de renforcer nos processus de révision alors que nous cherchons à soutenir tous les jeunes lecteurs.

Dans un effort pour faire les choses correctement, l’auteur et l’éditeur contacteront peut-être ceux qui ont publié des vidéos de l’œuvre rétractée:

Quoi qu’il en soit, l’auteur de Captain Underpants a prouvé qu’il était prêt à grandir et à changer.

Et la croissance et le changement – comme on nous le rappelle sans relâche – dominent radicalement la journée.

Tout cela mis à part, si cet article vous redonne envie d’apprendre le kung-fu, j’ai ce qu’il vous faut.

Vous pouvez désormais devenir votre propre Captain Underpants:

Bonne formation.

