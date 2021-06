Au nom noble du grand-père ‘Pou-Pou’

25/06/2021 à 20:27 CEST

Mathieu a toujours appelé son grand-père « Papy ». Raymond Poulidor n’a pas raté un championnat du monde de cyclo-cross et a vu son petit-fils porter trois des quatre fois où il a remporté le maillot arc-en-ciel de spécialité. Il y a 45 ans, Pou-Pou jouait son dernier Tour. Trois fois c’était deuxième et cinq fois troisièmeMais jamais, battu par Jacques Anquetil, d’abord, et par Eddy Merckx, plus tard, il n’a porté un seul jour le pull jaune.

Aujourd’hui tout La France regarde un jeune Néerlandais nommé Mathieu Van der Poel, 26 ans, qui fait ses débuts sur le Tour au nom de son grand-père. Et pas un seul Français ne se souciera aujourd’hui qu’un prétendu ennemi de la patrie du cyclisme bat Julian Alaphippe, si tel est le cas, sur la pente de 3,3 pour cent qui mène au premier but de la course.

Car si Van der Poel gagne ce sera un hommage à Poulidor, le mythe qui ne s’est habillé en jaune qu’après avoir pris sa retraite, suite au Tour avec le Crédit Lyonnais (LCL), l’éternel sponsor du maillot jaune. Pou-Pou a fait le tour du Tour jusqu’à quatre mois avant sa mort.

Lorsqu’il rentra chez lui, il se sentit très fatigué, de plus en plus paresseux, extrêmement épuisé. Et il est décédé le 13 novembre 2019. «Je viens sur le Tour pour le finir et pour que je puisse porter du jaune et le dédier à Papy. Van der Poel devient ému lorsqu’il parle de son grand-père.

Son père, Adrie van der Poel, retraité en 2000, vainqueur du Tour des Flandres, comme lui, de Liège-Bastogne-Liège et de nombreux triomphes, également étapes du Tour, il tombe amoureux de Corinne, fille de Pou-Pou. À l’époque, la langue dominante du cyclisme était le français, il n’y avait donc aucun problème de communication dans le couple qui s’est installé en Hollande où sont nés les deux petits-enfants de Poulidor.

Mathieu et son équipe, Alpecin, ils ont tenu à rendre hommage à Poulidor jeudi lors de l’événement de présentation des équipes qui s’est déroulé à Brest. Et ils se sont tous présentés vêtus des couleurs violet et jaune de Mercier, l’équipe où Pou-Pou a mené toute sa carrière sportive.

Avec des choses comme ça, le fan du French Tour est excité. C’est pourquoi ils considèrent Van der Poel comme l’un des leurs. Et parce qu’il est désormais l’une des grandes stars de ce sport, vainqueur cette année des Strade Bianche, de deux étapes du Tirreno-Adriatico et du Tour de Suisse.

Le même cycliste qui à la fin du Tour ira au Japon pour courir aux Jeux, mais pas en mode route, mais en VTT. En 2019, il a été champion d’Europe de la spécialité. Le meilleur polyvalent du cyclisme actuel.