Au Parlement : les principaux projets de loi du secteur financier déposés au milieu du vacarme

Au milieu des fréquentes perturbations des travaux parlementaires vendredi, le gouvernement a présenté trois projets de loi clés sur le secteur financier pour offrir un soulagement aux déposants des banques en difficulté, faciliter la privatisation d’un assureur général et faciliter la conduite des affaires pour les sociétés à responsabilité limitée (LLP). Tous ces projets de loi ont été approuvés par le Cabinet mercredi.

Le gouvernement a introduit dans le Rajya Sabha le projet de loi d’amendement de la Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation (DICGC), qui donnera aux clients l’accès à leurs dépôts jusqu’à Rs 5 lakh en seulement 90 jours si leurs banques en difficulté sont placées sous moratoire. Le projet de loi couvre toutes les banques, y compris les banques coopératives, et vient comme un soulagement pour les déposants de PMC Bank qui est toujours sous moratoire.

Il a également introduit le projet de loi de 2021 sur les sociétés à responsabilité limitée (amendement), qui vise à dépénaliser une douzaine d’infractions et à permettre à ces entités de bénéficier des mêmes avantages que les grandes entreprises. Des centaines de start-ups et d’autres qui sont enregistrées en tant que LLP bénéficieront de cette initiative.

Par ailleurs, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a présenté dans le Lok Sabha un projet de loi modifiant la loi GIBNA (General Insurance Business (Nationalisation) Act), qui facilitera le projet de privatisation d’un assureur généraliste géré par l’État en permettant au Centre de réduire sa participation au-dessous de 51 %, entre autres.

En présentant le projet de loi d’amendement GIBNA, 2021, Sitharaman, cependant, a cherché à apaiser les craintes d’une privatisation effrénée des assureurs publics. Elle a affirmé que l’adoption du projet de loi aidera les assureurs du secteur public à éponger des ressources supplémentaires sur les marchés, ce qui leur permettra de concevoir des produits plus innovants.

Le projet de loi DICGC (amendement) couvrira 98,3% des déposants et 50,9% de la valeur des dépôts dans le système bancaire, bien au-dessus du niveau mondial de 80% et 20-30%, respectivement, avait déclaré Sitharaman plus tôt cette semaine.

De plus, selon le système existant, les clients d’une banque déchue ne pourraient mettre la main sur le montant du dépôt assuré qu’après la liquidation de la banque, ce qui prendrait même 8 à 10 ans. Ainsi, les modifications ont été apportées pour garantir que les clients, en particulier les plus petits, aient un accès limité dans le temps au montant assuré pour répondre aux exigences financières. L’année dernière, le gouvernement avait relevé la limite des dépôts bancaires assurés en vertu de la loi DICGC à Rs 5 lakh contre Rs 1 lakh.

Quant au projet de loi GIBNA (amendement), plusieurs membres de l’opposition se sont opposés au projet de loi au motif qu’il entraînerait la privatisation totale des compagnies d’assurance générales gérées par l’État.

Affirmant que les craintes ne sont pas fondées, Sitharaman a déclaré vendredi au Lok Sabha : « Nous apportons des dispositions habilitantes afin que le gouvernement puisse faire participer le public, les citoyens indiens et les gens du commun aux compagnies d’assurance générales. La participation du secteur public et privé dans le secteur de l’assurance générale contribuera également à obtenir plus de ressources, a-t-elle ajouté.

L’exposé des objets et des motifs du projet de loi suggère que le gouvernement cherche à supprimer l’obligation pour le Centre de détenir au moins 51 % des actions d’un assureur déterminé.

Le ministre a déclaré que les assureurs généraux privés peuvent facilement lever des fonds sur le marché, ce qui leur permet d’offrir une meilleure prime pour assurer le public et de développer une base de produits innovants. “Alors que les compagnies d’assurances générales publiques ne sont pas en mesure de fonctionner car elles manquent toujours de ressources”, a déclaré Sitharaman.

En annonçant le budget pour l’exercice 22, Sitharaman avait proposé de privatiser deux banques publiques et un assureur général. « Cela nécessiterait des modifications législatives… », avait-elle déclaré.

À l’heure actuelle, le pays compte quatre assureurs généraux du secteur public – National Insurance Company, New India Assurance Company, Oriental Insurance Company et United India Insurance Company.

Le gouvernement n’a pas encore annoncé le nom de l’entreprise à vendre. Cependant, NITI Aayog, qui a été chargé de recommander un candidat approprié pour la privatisation, aurait suggéré le nom de United India au noyau de secrétaires sur le désinvestissement dirigé par le secrétaire du Cabinet.

Le plan de liquidation fait partie des objectifs de désinvestissement plus larges du gouvernement pour le secteur financier, qui comprennent également la privatisation de deux banques et l’inscription du géant de l’assurance LIC. Le gouvernement a fixé son objectif de désinvestissement global pour l’exercice 22 à Rs 1,75 crore lakh, soit environ trois fois et demie la réalisation réelle du dernier exercice.

