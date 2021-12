Au Parlement: Projets de loi sur la privatisation de la crypto et des banques reportés

Avant la session d’hiver, le gouvernement avait énuméré 26 nouveaux projets de loi, y compris les trois projets de loi ci-dessus. Cependant, les trois projets de loi ainsi que celui sur les réformes dans le secteur de la distribution d’électricité semblent avoir été retirés de la table. Là

Grâce aux perturbations récurrentes au Parlement, associées aux prochaines élections législatives dans cinq États, dont l’Uttar Pradesh, trois projets de loi clés sur le secteur financier, qui devaient être présentés lors de la session d’hiver, ne seront probablement pas déposés avant la fin de la session la semaine prochaine. . La session peut maintenant se terminer plus tôt que prévu le lundi ou le mardi, plutôt que le jeudi, comme prévu initialement. Ces projets de loi sont le premier pour « interdire toutes les crypto-monnaies privées », un autre pour amender les lois bancaires pour faciliter la privatisation des banques du secteur public et un troisième pour modifier les lois sur les retraites pour donner plus de flexibilité au régulateur concerné sur la façon d’investir le corpus post-retraite. .

Avant la session d’hiver, le gouvernement avait énuméré 26 nouveaux projets de loi, y compris les trois projets de loi ci-dessus. Cependant, les trois projets de loi ainsi que celui sur les réformes dans le secteur de la distribution d’électricité semblent avoir été retirés de la table. Là

n’est qu’une « possibilité éloignée » de l’introduction de ces projets de loi au cours de la session en cours, ont déclaré à FE des sources au courant du sujet. En raison du chahut de l’opposition au Parlement, l’approbation d’une demande supplémentaire de subventions pour des dépenses supplémentaires brutes de 3,74 lakh crore a été suspendue et devrait être prise lundi ou mardi.

« Vendredi était en quelque sorte le dernier jour pour la présentation des projets de loi », a déclaré un responsable. Vendredi, trois autres projets de loi ont été déposés au Lok Sabha, notamment le projet de loi sur les experts-comptables, les experts-comptables et les secrétaires d’entreprise (amendement), 2021, visant à réformer et à accélérer le mécanisme disciplinaire des professionnels dans ces domaines.

Le premier jour de la session du 29 novembre, le gouvernement a présenté et adopté un projet de loi visant à retirer les trois lois régissant la commercialisation des produits agricoles, face aux protestations déterminées et prolongées de larges sections d’agriculteurs.

Le gouvernement semble gagner plus de temps sur le projet de loi visant à interdire les crypto-monnaies privées, qui ne sont toujours pas réglementées en Inde. Le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2021, vise à créer un cadre facilitant la création de la monnaie numérique officielle qui sera émise par la Reserve Bank of India. Le projet de loi autorise également certaines exceptions pour promouvoir la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie et ses utilisations dans le secteur privé. Le gouvernement aurait également l’intention de modifier les lois sur l’impôt sur le revenu pour amener les crypto-monnaies sous le filet fiscal, avec quelques changements attendus dans le prochain budget. Le chien de garde des marchés boursiers et des matières premières, Sebi, pourrait superviser les crypto-monnaies et réglementer les affaires des bourses qui les traitent, car le gouvernement envisage de classer les cryptos comme des actifs financiers, selon des sources du secteur.

Alors que les syndicats des employés de banque observent des grèves de deux jours les 16 et 17 décembre et que d’autres manifestations de ce type sont prévues avant les prochaines élections législatives, le gouvernement semble avoir abandonné le projet de présenter un projet de loi modifiant les lois sur les sociétés bancaires (acquisition et transfert d’entreprises). , 1970 et 1980 et des modifications accessoires à la Banking Regulation Act, 1949, pour permettre la privatisation de deux banques du secteur public. Selon des sources, NITI Aayog a déjà recommandé la vente de l’Indian Overseas Bank et de la Central Bank of India au groupe restreint de secrétaires sur le désinvestissement, dirigé par le secrétaire du Cabinet.

Le projet de loi sur l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (amendement) vise à faire de la PFRDA l’organisme de réglementation des fonds de pension de retraite gérés par les sociétés pour leurs employés afin de combler le vide réglementaire. Le projet de loi propose également d’assouplir les règles pour autoriser davantage de produits autres que les produits de rente pour le placement obligatoire de 40 % du corpus d’un souscripteur au moment de la sortie du régime national de retraite (RNP). Avec des rendements de rente en baisse (maintenant autour de 5 %/an), le changement proposé permettrait d’investir les 40 % du corpus (après que 60 % reçoivent un montant forfaitaire à la sortie) dans d’autres produits tels que les plans de retrait systématique en NPS ou des produits de rente indexés sur l’inflation.

Le gouvernement avait l’intention d’introduire le mécanisme de transfert d’avantages directs (DBT) par le biais d’amendements à la loi sur l’électricité afin d’empêcher les sociétés de distribution d’électricité (discoms) de faire des demandes de subventions arbitraires pour récupérer le montant auprès de leurs gouvernements d’État respectifs. Le ministère de l’Énergie de l’Union a abandonné le projet de verser des subventions à l’électricité aux consommateurs éligibles tels que les agriculteurs et les ménages via le système DBT, craignant un contrecoup, ont indiqué des sources. Le projet de loi pourrait être examiné l’année prochaine.

