Au pire des événements, les chiens robots ont désormais des armes intégrées et fonctionnelles | La technologie

Si vous n’aimiez pas les chiens robots, maintenant avec des armes sur le dos encore moins. Des modèles de combat ont été dévoilés lors de la conférence annuelle de la United States Army Association.

Les chiens robots existent depuis longtemps. Beaucoup d’entre nous ont vu des publicités à la télévision dont les protagonistes étaient des canidés avec un squelette en métal et un corps en plastique, dont la principale raison d’être était de divertir le plus petit de la maison.

De nos jours, il existe également d’autres chiens robots, beaucoup plus avancés et, désormais, également mortels. Il semble que nous ne puissions rien avoir qui ne passe par le joug de l’application à l’armement militaire.

Et, est-ce que Ghost Robotics a présenté différents chiens robots qui composent une famille appelée Q-UGV. Ces chiens robots ont pour principale caractéristique d’avoir des armes intégrées et que, logiquement, ils sont destinés au combat.

Ils peuvent ressembler à quelque chose d’un film de science-fiction, mais ces kits existent depuis un certain temps et viennent de voir le jour lors de la conférence annuelle de l’Association of the United States Army.

Au niveau de la conception, ce qu’on a vu, c’est qu’ils sont recouverts de couches protectrices de métal et, on suppose, qu’ils sont capables de résister à différents calibres de balles. De plus, selon leurs créateurs, ils sont rapides et agiles.

Bien que l’attraction principale soit les armes fixées à l’arrière du robot, ces équipes disposent également de caméras et de capteurs afin d’effectuer des tâches de surveillance ou de scanner des zones dangereuses.

Dernière charge utile de tireur d’élite de la létalité 6.5 #creedmoor de @SWORDINT. Découvrez les dernières charges utiles des partenaires @AUSAorg Wash DC. Garder les #sof #warfighter américains et alliés équipés des dernières innovations. @USSOCOM #défense #défense #Sécurité Nationale #drone #robotique pic.twitter.com/Dvk6OvL3Bu – Robotique fantôme (@Ghost_Robotics) 11 octobre 2021

Lors de la foire et de la présentation de ces chiens robots mortels, une série de données importantes a été omise, le type de fonctionnement de ces équipements n’a pas été communiqué dans une large mesure et, on suppose, qu’ils doivent être contrôlés par un humain.

Une autre information qui n’a pas été commentée est la distance qu’ils peuvent parcourir tant au niveau de l’autonomie qu’au niveau des signaux de commande par un opérateur. Nous devrons attendre longtemps avant de connaître tous les détails à ce sujet.

Bien sûr, l’arrivée de chiens robots armés peut poser une série de problèmes éthiques et de complexité militaire jamais vus jusqu’à présent. L’avenir s’annonce effrayant et, semble-t-il, les machines auront beaucoup plus de présence.