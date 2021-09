Au revoir à Carrie Bradshaw et au meilleur ami de SJP dans la vraie vie, Willie Garson

in

L’acteur Willie Garson avec Sarah Jessica Parker (Shutterstock)

Garson a joué le meilleur ami gay de Carrie Bradshaw de 1998 à 2004 et a joué un rôle majeur dans les deux films. De plus, son apparition dans le reboot de la série HBO est également attendue. Cette amitié, devenue iconique dans la fiction, a également transcendé l’écran car lui et Sarah Jessica Parker étaient très proches dans la vraie vie.

Garson est également apparu dans la série télévisée White Collar avec Matt Bomer de 2009 à 2014. La même année où la série a commencé, il a adopté un fils, Nathen, et en 2020, a déclaré au magazine People que Parker était une grande source d’inspiration et de soutien lorsqu’il était dans le processus d’adoption.