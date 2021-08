Au revoir à Gina Krasley, star de “My Life at 600 Pounds” | Instagram

Une malheureuse nouvelle s’ajoute à la liste des victimes dans l’émission, la star de “Ma vie à 60 livres“Gina Krasley, a perdu la vie à 30 ans.

Originaire du New Jersey, Gina Krasley était l’une des stars de “télé-réalité“qui a figuré dans la huitième saison de l’émission de téléréalité TLC, dans laquelle il a partagé son combat contre l’obésité.

Cependant, le 1er août, l’inscrite au programme, Gina Marie Krasley, a fini par perdre la vie après avoir avoué qu'”elle luttait contre une maladie non identifiée qui la maintenait immobile”.

Gina Krasley elle a dit au revoir à ce monde “chez elle, dans la ville de Tuckerton, entourée de sa famille aimante”, selon la nécrologie publiée sur Internet pour le salon funéraire Maxwell à Little Egg Harbor, NJ.

TLC a été profondément attristé par la perte de Gina Krasley, qui a partagé son parcours de perte de poids sur My 600lb Life. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille en ces moments difficiles. – Réseau TLC (@TLC) 6 août 2021

Il n’y a pas si longtemps, il se serait avéré que la membre du programme aurait partagé sur les réseaux sociaux qu’elle recevait des soins médicaux à domicile, comme elle l’a commenté, elle avait rendez-vous avec un neurologue le 29 juillet, deux jours avant de perdre la vie. Il a également révélé qu’un médecin soupçonnait qu’il avait la “SEP”.

De même, Krasley aurait avoué qu’elle était actuellement aux prises avec une maladie non encore identifiée qui l’aurait empêchée de bouger.

La première fois sur My600lb Life

La “ancienne star de la télévision“Il cherchait à perdre du poids alors il est d’abord allé avec sa partenaire, Beth, demander de l’aide au Dr Younan Nowzaradan, un expert en perte de poids, qui suit les patients pendant le programme TLC,” My600lb Life “.

À cette époque, Gina pesait près de 700 livres, elle s’est donc inscrite à cette célèbre émission dans laquelle les patients sont soumis à un régime strict et à une surveillance constante de leur poids afin de pratiquer une intervention chirurgicale pour les aider à contrôler leurs problèmes alimentaires.

A un moment donné, la jeune femme aurait quitté l’émission en accusant “m@ltrato” de la part du producteur, arguant “qu’il préparait des repas en excès”, selon le média Soap Dirt.

Plus tôt cette année, Gina a partagé sur son compte Instagram que cette année, elle avait perdu environ 170 livres de plus par elle-même, cependant, dans une vidéo, elle a parlé de son état de santé et de la lutte à laquelle elle était confrontée car elle ne voulait pas abandonner.

À travers l’enregistrement, Gina a partagé que ses doigts étaient engourdis, alors sa mère l’a aidée à tenir son téléphone portable pour transmettre son message.

Jusqu’à présent, les causes qui ont conduit à son départ sont inconnues, car sa famille n’a pas mentionné les causes et au contraire ils se sont uniquement concentrés sur la célébration de sa vie et de ses goûts tels que la danse et son penchant pour la réalisation de vidéos de Tik Tok, où il compte actuellement plus de 245 000 abonnés.

Selon sa nécrologie, “son plus grand passe-temps était la danse et il inventait des danses avec sa sœur et les enfants du quartier tout en grandissant”.

La tendance a commencé sur TikTok selon laquelle “la danse n’a pas de limite de taille et je rêvais d’ouvrir un jour un studio de danse pour les enfants ayant des besoins spéciaux”, dit-il.

Quand il était plus jeune, il a figuré dans le film américain indépendant “Walking to the Waterline”.

Des services en l’honneur de Gina Marie Krasley sont prévus ce dimanche aux funérailles de Maxwell ! La famille a demandé aux participants de porter des couleurs roses ou violettes, qui étaient les préférées de la star de la télévision, disent-ils.

A travers les réseaux sociaux, la chaîne TLC a été consternée par le départ de Gina, un message dans lequel elles regrettaient profondément ce qui s’était passé après que la jeune femme eut partagé une partie de son parcours de perte de poids.