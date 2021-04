Au revoir à mon frère – pour l’instant ⋆ .

Losing Rush a été difficile. Jusqu’à il y a quelques très longues semaines, il était toujours dans ma vie. Comme d’autres frères et sœurs grandissant dans la même maison, nous avons partagé des expériences qui nous étaient exclusives. Nos parents nous ont inculqué – et nous avons complètement absorbé – leurs valeurs chrétiennes: leur amour de Dieu; leur amour inconditionnel l’un pour l’autre et pour nous; leur croyance aux absolus moraux, à la vérité, au bien et au mal; l’importance primordiale de la famille; la nécessité cruciale du caractère personnel et de l’intégrité; la valeur de la vie humaine; et le devoir sans compromis de traiter les autres avec respect et compassion. Personne ne réussit parfaitement à vivre ces valeurs pieuses, mais nos parents nous ont équipés, nous ont disciplinés avec amour et nous ont guidés.

Bien que Rush soit maintenant connu dans le monde comme un bavard accompli, ce qui n’est pas largement connu, c’est qu’il n’a pas commencé de cette façon. Il a d’abord été un auditeur – une éponge d’information, inhalant tranquillement des connaissances aux pieds de notre père.

Rush était initialement modeste, respectueux et concentré, comme s’il consacrait la première partie de sa vie à acquérir les éléments de base qui le serviraient plus tard et les millions qu’il devait toucher lorsqu’il atteindrait sa pleine maturité intellectuelle et professionnelle.

Dès son plus jeune âge, Rush était un lecteur avide, et il a dévoré l’ensemble des classiques pour enfants que notre père nous a fournis et nous a encouragés à lire, accumulant une connaissance de la vie, des épreuves et des tribulations humaines, et du fonctionnement du monde.

Comme notre père pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale, Rush aimait l’aviation, même quand il était jeune. Je déplore que notre père n’ait pas vécu pour voler sur les différents jets achetés par Rush en utilisant les connaissances et les compétences mêmes qu’il a acquises de lui et de notre mère.

Nous adorions le baseball et Rush y était doué. Il avait de la puissance et est devenu un bon lanceur, non pas grâce à une abondance de talent naturel, mais en apprenant à lancer des balles courbes, des curseurs et même des boules de poing, ce qu’il a essayé de m’apprendre.

Presque tout le monde dans notre ville natale de Cape Girardeau, Missouri, était un fan des Cardinals de St. Louis. Mais dans une préfiguration de son indépendance espiègle, Rush était un superfan des Dodgers de Los Angeles et en particulier de leur phénomène de vol de base, Maury Wills. Rush était obsédé par la perspicacité de Wills à voler les bases et voulait l’imiter. Il était intrigué que Wills puisse atteindre sa pleine vitesse lors de sa deuxième marche sur la ligne de fond, et Rush a travaillé avec diligence pour développer cela pour lui-même. Nous n’avons pas fait beaucoup de vacances quand nous étions enfants, mais nous sommes allés à beaucoup de matchs de baseball à St. Louis et presque toujours lorsque les Dodgers étaient à St. Louis pour une série. Rush était tellement amoureux de Wills qu’il lui a écrit une lettre demandant une photo dédicacée, dont je me suis souvenu lorsque j’ai trouvé par hasard la photo dans ma maison au cours de cette dernière année très difficile.

Rush a exercé ses compétences en tant que diffuseur tout en baissant le volume de la télévision pendant que nous regardions les matchs de baseball afin qu’il puisse appeler les jeux lui-même. Plus tard, nos parents lui ont donné une Remco Caravelle, un jouet qui lui a permis de diffuser sur les ondes radio de notre maison. Notre mère et moi avons passé de nombreuses heures à écouter ses premiers jours en tant que disc-jockey et annonceur sportif.

Passons maintenant à son époque dans sa ville d’adoption de Sacramento, en Californie, à la fin des années 80. Il aimait principalement cette ville parce que c’était là où il était devenu un professionnel de la diffusion après tant de crises et de démarrages, simplement parce qu’il avait trouvé un directeur de programme avec la sagesse et le courage de laisser Rush be Rush.

J’ai été frappé de voir à quel point il a donné vie à nos parents dans la pratique de son art – en montrant leurs qualités, leurs talents et leurs valeurs. Rush a été béni avec le meilleur des deux. Il était Rush et Millie en gros.

Notre mère était une bande dessinée, une chanteuse, un jambon naturel et une animatrice; notre père était exceptionnellement brillant, le petit champion du débat national d’université, l’avocat d’un avocat et le type qui tiendrait la cour dans notre salon à la fascination de nos amis. Mais il n’a jamais eu la plate-forme nationale que Rush se taillerait. Rush a rendu nos parents fiers d’une manière qui m’est indescriptiblement gratifiante.

Comme peu d’autres le font, Rush a vécu sa vie à sa manière, et le monde est immensément meilleur grâce à ses contributions. Il a été la pointe de la lance dès le premier jour et a subi des raz-de-marée d’abus de la part de gauchistes haineux qui ont consacré leur vie à le détruire – et ils ont échoué. Rush n’était pas responsable du développement du conservatisme moderne mais de son explosion dans le courant dominant de la vie américaine. Il a ouvert la voie à tant d’autres grands conservateurs. La nation – et nous tous – lui devons profondément pour cela. Il a ressuscité à lui seul la radio AM.

Rush m’a particulièrement inspiré pour être le meilleur que je puisse être dans ma pratique du droit et dans ma carrière d’écrivain. Il m’a confié la gestion de ses contrats de divertissement et m’a encouragé à écrire des chroniques et des livres. Il m’a poussé à exceller dans les deux professions.

Rush était aimant et indéfectiblement généreux – le meilleur frère, le meilleur beau-frère, le meilleur oncle et le meilleur cousin que nous aurions pu avoir. Dans les semaines qui ont suivi sa mort, j’ai ressenti une perte profonde et profonde. Nous étions en communication constante, nous soutenant les uns les autres jusqu’au bout. Chaque jour depuis sa mort, je me retrouve constamment à vouloir partager quelque chose avec lui et je me rends compte instantanément que je ne peux pas et ne pourrai pas à nouveau jusqu’à ce que nous nous rencontrions au paradis. Ça fait mal.

Mais je remercie Dieu pour la foi de Rush en Jésus-Christ et pour l’avoir reçu dans un bien meilleur endroit, sans plus de mort, de deuil, de pleurs ou de douleur.

L’une des dernières choses que j’ai dites à Rush alors qu’il était encore conscient et capable d’interagir était: «Je t’aime». Il m’a regardé et m’a répondu: «Je t’aime aussi. Temps fort.”

Au revoir, grand frère. Merci d’être vous et d’être là pour moi toute votre vie. Je suis tellement, tellement reconnaissant pour vous – et que Dieu vous bénisse pour toujours et vous tienne dans Ses bras aimants.