Au revoir à un frère | Avis du cabinet invité, Manuel Pizarro. Président de l’Académie Royale de Jurisprudence et Législation d’Espagne et Directeur du Groupe Henneo

Avec la disparition de Anton Garcia avril nous disons adieu à un grand Aragonais, à l’un de ces grands individus qui de temps en temps notre terre si fertile en créateurs.

A déjà glissé 20 minutes son travail fructueux en tant que compositeur et en tant que professeur, avec une production de plus d’un millier d’œuvres et une pléthore de disciples qui ont eu la chance de l’avoir comme professeur. Ses créations mythiques ont également été décrites, qui sont dans la mémoire de tous, de sa musique pour le cinéma et la télévision à l’hymne d’Aragon, ou ceux Mots divins avec lequel je sais le Théâtre Royal a rouvert.

Mais s’il y a quelque chose que je veux souligner dans son adieu, c’est dans son amour profond pour Aragon et Teruel. J’étais uni à Antón notre origine Teruel commune et partageais la condition de fils préférés de Teruel. Lui, depuis 1983; et moi, deux décennies plus tard. Il était alors un frère aîné ‘. A ses côtés, j’ai apprécié sa convivialité et son génie créatif, et partagé la joie de ses succès.

Entre le de nombreuses reconnaissances qu’il avait, je veux me souvenir de son admission à la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, où il a fait un Défense de la mélodie, une déclaration d’intention de la musique comme philosophie de vie: un langage de communication entre les personnes, qui unit par l’émotion et la spiritualité.

Il l’a projeté à la fois dans la sophistication de certaines de ses compositions et dans la musique pour tous et la plus populaire. Il était de Teruel et a composé à partir de sa propre culture, approuvant la thèse selon laquelle il n’y a pas d’universalité sans racines. Parce qu’il se sentait profondément aragonais, où qu’il soit. Bien qu’il ne puisse pas mener à bien son Efforcez-vous pour Aragon d’avoir un orchestre symphonique, J’ai vu avec satisfaction l’estime de soi grandissante de notre territoire et la place que la musique occupait déjà. Il correspond à diverses créations, comme le concert mudéjar, la symphonie Guadalaviar ou la Mirambel Prélude.

Mon cher et tant attendu Antón a eu la chance d’être un génie compris et heureux, avec une grande famille. Son épouse, Áurea, décédée il y a quelques années, et ses enfants Antón, Áurea, Águeda et Adriana, très présents dans ses œuvres et que nous accompagnons dans leur tristesse d’ici. Le fierté de la grande empreinte qu’elle laisse c’est la meilleure consolation.