Au revoir à Zette Voltage ! Décès du batteur d’Abominables et de Six Million Dollar Weirdo – El Sol de México

Ce jeudi n’est pas rock, car le monde de la musique pleure la mort de Lizzy García, plus connue sous le nom de Zette Voltage, batteuse des Abominables et Six Million Dollar Weirdo.

La batteuse a souffert d’un cancer pendant deux ans et peu à peu, malgré les gros efforts pour survivre, sa santé s’est détériorée.

Johnny Pous, le mari de Zette, a fait connaître la malheureuse nouvelle à travers un message émouvant, où il a exprimé toute son affection pour son partenaire de vie.

“Aujourd’hui, je dis au revoir à mon partenaire, mon professeur, mon meilleur ami, mon amant, ma femme. Après presque deux ans d’une bataille acharnée contre le cancer, la mort, le meilleur professeur, l’a atteint”, a-t-il écrit sur Facebook.

Dans la publication Johnny Pous a rappelé quelques moments avec Zette et la force avec laquelle il a lutté contre sa maladie.

“Pendant ce temps, Lizzy m’a appris ce que signifie avoir une volonté et un courage inébranlables, une résilience et une force que je n’ai jamais vues, et un amour illimité de la vie, de sa musique et de moi. Mais les dernières années sont loin d’être un description de cette grande femme qui a ouvert des portes, pavé des routes, créé des réalités et a servi d’inspiration à de nombreuses personnes (y compris moi-même).

Elle en a également profité pour demander à tous ses followers de se souvenir d’elle avec une grande joie et avec cette énergie qui la caractérisait tant.

“J’espère que tout le monde se souviendra d’elle comme moi et lui dit au revoir avec joie pour son héritage, joie parce que sa souffrance est terminée, joie parce qu’elle doit commencer sa prochaine aventure, toujours consciente que personne ne meurt tant qu’elle vit dans nos coeurs. Vivez, aimez, profitez et apprenez… puis continuez vers la prochaine aventure où nous nous reverrons ».

Le batteur également de groupes rock tels que Kill the TV, Magic Nights, Vedette, Violenta et A to Z sera vu ce 8 juillet au salon funéraire Gayosso Sullivan.