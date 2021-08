Au revoir Ash, Hornt Correspondant Extraordinaire

Félicitations, Ash. Vous avez finalement été piétiné par Lady Dimitrescu. Vous feriez mieux d’être reconnaissant car cela a pris une éternité à Alexandra et moi dans Photoshop.Illustration : Square Enix / Capcom / Kotaku

Ash Parrish, co-animateur de Splitscreen par Kotaku et expert estimé de tout ce qui concerne Lady Dimitrescu, Final Fantasy et Hornt, nous a quittés.

Cela a été une période difficile pour nous à Kotaku car nous avons perdu certains de nos collègues préférés. Nous avons décidé de faire une courte pause dans les rôtis alors que nous nous remettions des derniers, mais maintenant il est temps. Alors, Ash, j’espère que vous apprécierez cette ode tardive à votre merveille assoiffée.

Patricia Hernandez, rédactrice en chef de Kotaku

Ash, tu étais l’une des principales raisons pour lesquelles je suis revenu à Kotaku, et maintenant tu es parti. MANGEZ DE LA MERDE. (Mais aussi, merci.)

John Walker, rédacteur en chef du matin Kotaku

C’est tellement injuste. Rôtir Nathan était facile. Mais j’aime vraiment Ash. Je veux dire, comment suis-je censé être méchant avec quelqu’un d’aussi génial, passionné, talentueux… oh, attendez une minute, je viens de me rappeler comment elle prononce “Picross”.

« Picross », comme vous le savez déjà, se prononce « pick ross ». Parce que, eh bien, c’est un jeu basé sur la réalisation d’une image. Un « pick-cher ». Il n’y a pas de controverse à ce sujet, il n’y a pas d’opinions contradictoires généralisées. Autant peu de gens diraient que « poisson » se prononce « Canterbury », il n’y a pas d’argument à avoir ici.

Ash le prononce “pie cross”. Oui je sais. Vous aussi vous pensiez : « Mais Ash est comme le meilleur écrivain ici. Je n’ai rien de mal à dire à son sujet. Et maintenant, vous vous dites : « Peut-être que tout ce que je sais est faux et imparfait ? »

Alors bon débarras, Ash. Comment oses-tu? Comment oses-tu?

Brian Ashcraft, éditeur de Kotaku Night

Lorsque Ash a rejoint Kotaku pour la première fois, il y avait une certaine confusion quant à l’utilisation du nom “Ash”. Auparavant, j’étais connu sous le nom de “Ash” ou “Bash” – l’un ou l’autre était très bien, vraiment. Mais, quand Ash est arrivée, elle était définitivement une Ash, point final, et comme il ne peut y avoir qu’une Ash à la fois, elle a gagné et a obtenu le surnom. Mais maintenant elle est partie ! Ce qui craint, mais bon, contrairement à toutes les autres personnes qui travaillent ici, au moins j’ai récupéré un surnom. Alors il y a ça.

Riley MacLeod, ancien rédacteur en chef de Kotaku

Ash est arrivé à un moment si difficile à Kotaku, bien que cela soit probablement vrai pour tout le monde d’une manière ou d’une autre. J’ai toujours admiré la façon dont, même si elle voyait nos défis pour ce qu’ils étaient, elle ne s’est pas laissée dissuader de se lancer avec humour, passion et dévouement. Elle a un tel talent pour trouver de belles histoires sur les gens, et je suis tellement excité de voir quelles histoires elle racontera ensuite. Je suis désolé si ce n’est pas assez méchant, je suis sur mon téléphone.

Heather Alexandra, ancienne critique principale de Kotaku

Je suis sur le point d’avoir un âge indéterminé au début de la trentaine bientôt. J’ai commencé ça quand j’avais la vingtaine, alors tu sais… le temps passe vite. Ce qui signifie beaucoup de visages et de gens sympas à rencontrer en cours de route. Cela signifie aussi parfois que vous les regardez passer à autre chose.

Quoi qu’il en soit, parce que je suis un Boomer maintenant, ma mémoire de la chronologie de Kotaku est floue. Je crois qu’Ash était sur le point d’être embauché lorsque je suis parti pour Double Fine. Je n’ai donc pas vraiment pu travailler directement avec elle mais j’ai eu le privilège de la voir évoluer du point de vue d’une lectrice.

La chose importante est la suivante : Ash ne s’est pas retenu. Dès le début, il était clair où se situaient ses priorités : lui dire la vérité et ancrer chaque article dans le poids de ses propres expériences et opinions. Cela peut prendre un certain temps aux écrivains pour se familiariser avec cela. Se mettre sur la page est un risque ; ce n’est pas une industrie où les lecteurs réagissent toujours bien au personnel. C’est pourquoi il est essentiel que j’insiste sur le fait qu’Ash l’a fait tout de suite et qu’il était très bon dans ce domaine.

Parce qu’elle était bonne dans ce domaine et parce qu’elle (comme tout bon écrivain devrait le faire) a une faible tolérance aux conneries, son travail a une qualité rare. C’est sans peur et cette audace a certainement eu un coût en termes de trolls et de connards en ligne.

Je ne sais pas quels sont ses plans post-Kotaku mais j’espère qu’ils impliquent l’écriture. Parce qu’en peu de temps, Ash s’est imposée comme une voix à laquelle vous pouvez faire confiance pour être claire, honnête et sans peur. Nous avons besoin d’écrire comme ça; Je suis heureux qu’elle ait pu le faire ici et très heureux d’avoir pu tout voir au fur et à mesure.

Ian Walker, rédacteur en chef de Kotaku

La seule mauvaise chose que j’ai à dire à propos d’Ash, c’est qu’elle est si cool qu’il est presque impossible de la rôtir. J’espère qu’elle appréciera les prochains dorks avec lesquels elle travaillera.

Stephen Totilo, ancien rédacteur en chef de Kotaku

Hmm. La cendre est difficile à rôtir. Je veux dire, je pense que je dois dire quelque chose de méchant, sinon elle ne le remarquera pas ou ne tweetera pas à ce sujet. Mais c’est difficile.

Elle se moque déjà d’elle quand je lui ai dit que je l’engageais, mais j’ai trouvé ça touchant.

Ouais, j’ai du mal ici. Ash a rejoint Kotaku à une époque de multiples crises nationales et du troisième ou quatrième cataclysme d’entreprise consécutif de Kotaku. Pourtant, elle a brillé dès le premier jour.

Elle fait partie des écrivains les plus audacieux que Kotaku ait jamais eu, et sa lecture sur le site me manquera.

Zack Zwiezen, rédacteur en chef de Kotaku

Ash était un grand écrivain qui était toujours capable de trouver un angle amusant qui nous faisait tous rire. Elle n’a également travaillé chez Kotaku que pendant 15 jours ou quelque chose comme ça. Bonne course, j’espère que celui qui la remplacera restera un peu plus longtemps. Et quel que soit le site qui l’emmènera ensuite, préparez-vous à un “excité sur le principal”. (C’est du bon contenu. Soyez juste préparé.)

Ethan Gach, rédacteur en chef de Kotaku

Ash est peut-être le blogueur le plus lent avec qui j’ai jamais travaillé. Les nouvelles seraient diffusées dans un fuseau horaire et publiées dans le suivant. C’était atroce de voir parfois quelqu’un avec un attachement profondément malsain à faire les choses rapidement et à les voir monter sur le site encore plus vite.

Mais c’était finalement réconfortant de savoir qu’un écrivain aux talents rares d’Ash avait au moins une faiblesse. L’alternative était de voir quelqu’un sortir du brouillard d’Internet un jour et commencer immédiatement à publier des bangers sur le site qui étaient à la fois drôles, perspicaces et coupés comme un nouveau paquet de rasoirs. Il est difficile d’écrire rapidement, mais encore plus difficile d’imprégner à peu près tout ce que vous écrivez avec la même qualité d’esprit et aucune connerie, que vous soyez en train de parler de l’Overwatch League ou de vous moquer de la blancheur éternellement stupéfiante des espaces partout, mais surtout ici en vidéo Jeux. Je suis resté assis devant des documents Google vides pendant des heures à attendre que les bonnes choses coulent et c’est très rarement le cas. Ash, sans faute, avait toujours quelque chose à dire et cela valait toujours la peine d’être lu. Mon seul regret est que maintenant ce sera sur un autre site Web.

Ari Notis, rédacteur en chef de Kotaku

Je n’ai pas de rôti pour Ash, pas parce qu’il n’y a rien à rôtir (allez, le nombre d’extraterrestres et de démons qu’elle a déclaré avoir l’intention de frapper pourrait remplir un manuel) mais parce que son départ me rend vraiment, vraiment triste. Ash est arrivé à bord il y a plus d’un an, au cours de la même vague d’embauche qui a ajouté une récolte d’écrivains à la tête de mât de Kotaku : moi, elle, Zack et Ian. Nous et Alexandra, l’une des rédactrices fidèles du site, formions la soi-disant promotion de Kotaku en 2020. Ash est la première à partir. Puisse-t-elle reposer en paix.

Il y a aussi peu d’arguments selon lesquels Ash, si elle n’avait pas quitté le site et s’était donc retirée de Thanos, serait devenue la major de promotion de la classe. En commençant en tant qu’écrivain Kotaku, vous faites face à un lourd fardeau. Ce sont de grosses chaussures à remplir. Il y a une idée prédéterminée de ce qu’est un écrivain Kotaku – un penseur pointu, impétueux et intrépide qui publie régulièrement du journalisme qui fait tourner les têtes mais aussi peut-être parfois des blogs sur les bites – et, en raison des circonstances, vous voulez vous transformer dans ce moule aussi vite que possible. Habituellement, il y a une courbe d’apprentissage. Avec Ash, il n’y en avait pas. Dès le premier jour, elle a incarné l’esprit de Kotaku.

Ce qu’Ash ne sait probablement pas, c’est qu’elle, peut-être plus que quiconque ici, m’a aidé à apprendre à être un écrivain Kotaku. En juillet dernier, nous avons tagué un article sur un moment dans Paper Mario: The Origami King qui nous a tous les deux époustouflés. (Avertissement : ne cliquez pas dessus à moins d’avoir joué à The Origami King… ou de ne pas parler de spoilers à AF.) Avoir une chance de discuter avec Ash, d’avoir un professeur pratique qui me tient la main et montrez-moi que c’est bien – cool, même – d’écrire sur la vérité émotionnelle aussi sérieusement que vous le feriez sur des faits scientifiques, a informé tellement de ce que j’ai publié au cours de l’année écoulée.

Je sais que le moment est resté avec elle aussi, car il a fait partie de son message d’adieu :

Si je pouvais résumer mon séjour à Kotaku en une seule citation, ce serait celle de Paper Mario éternellement endormi : The Origami King. « C’est ce que tout Bob-Omb espère : une chance de changer quelque chose pour le mieux. Pour avoir un impact. J’espère sincèrement que j’ai.

Que ce soit même une question me tue ! De toute évidence, Ash a eu un impact. De toute évidence, Bobby, le personnage derrière cette citation, l’a fait aussi. Comme il convient que ni l’un ni l’autre ne s’en rende compte. J’ai pensé que j’avais eu l’occasion de le dire à Ash, et je l’ai posté dans Kotaku’s Slack.

Mon message a été publié à 18 h 03 HE, 180 secondes après la fin officielle du dernier jour d’Ash ici. Son compte Slack était déjà désactivé, car les pouvoirs en place dans cette entreprise se soucient, à tout le moins, d’adopter des politiques à la minute près. Malheureusement, il n’y a aucun moyen pour moi de lui dire maintenant. La seule forme de communication au monde est la chaîne Kotaku Slack, dans laquelle elle n’existe désormais plus.

Je ne prétends pas connaître les raisons pour lesquelles Ash a claqué des doigts et s’est transformée en particules spatiales, pour ne plus jamais être revue dans les couloirs poussiéreux du salon de discussion que nous avons consacré à parler des personnages les plus chauds et les moins connus d’Hadès. J’ai une supposition. C’est une personne raisonnablement bien informée. Je ne le mettrai pas à l’encre.

Alexandra Hall, rédactrice principale de Kotaku

Je ne veux pas faire rôtir Ash. Elle est trop bonne, trop vive, trop admirablement, sans vergogne, pour que j’aie envie de mettre son esprit sauvage à terre. Ce fut un honneur de travailler avec elle et d’assister au début de ce qui sera sans aucun doute une carrière passionnante et réussie. Tout ce que Heather a dit ci-dessus est exact, et si Ash apprend réellement à renverser une nouvelle d’un graf en moins de 45 minutes, elle sera presque imparable.

Lisa Marie Segarra, rédactrice en chef de Kotaku

Ash a l’habitude de penser que ne pas aimer les chats et être excité par les principaux sont des traits de personnalité. Je suis ici pour lui rappeler, encore une fois, qu’ils ne le sont pas. Obtenez un passe-temps.

Mais ce n’est pas vraiment une fouille étant donné qu’Ash a une vraie personnalité – et une personnalité décente aussi! Même sans jamais la voir en personne, je peux juste sentir à quel point Ash est amusant d’être avec elle et la gentillesse qu’elle dégage. Sa capacité à être à la fois charmante et à ne pas accepter de conneries fait d’elle l’une de mes personnes préférées avec qui j’ai travaillé.

Ash peut jouer ses messages sur la soif, mais sa véritable compétence réside dans son talent pour rendre les scènes même banales des jeux convaincantes. Ash écrit comme si sa vie en dépendait, et elle peut trouver quelque chose de significatif dans n’importe quoi. Elle a l’un des meilleurs talents bruts de tous les écrivains que j’ai jamais vus, ce qui a fait d’elle une telle joie de l’éditer. Et ce qui rend cet adieu si difficile.

Nathan Grayson, ancien scénariste principal de Kotaku

[Remains deceased after Ash’s roast of him]