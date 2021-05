Au revoir capitaine ! Gavin MacLeod, le célèbre acteur de la “Love Cruise”, est décédé – El Sol de México

Gavin MacLeod, le célèbre capitaine de The Love Boat, est décédé ce samedi à l’âge de 90 ans, sans que la cause en soit révélée pour le moment, ont rapporté ses proches.

Le décès a été confirmé par Mark See, le neveu de l’artiste, au magazine Variety.

Il avait 90 ans, précise la publication, qui rappelle que l’état de santé du militant et auteur “s’était aggravé ces derniers mois”.

Né à Mount Kisco, dans l’État de New York, MacLeod, dont le nom était à l’origine Allan George See, a grandi à Pleasantville, dans le New Jersey.

Sa mère travaillait pour Reader’s Digest, selon Variety, tandis que son père était le propriétaire d’une station-service et un descendant du peuple indigène Chippewa, également connu sous le nom d’Ojibwa, a détaillé le portail d’informations sur l’industrie cinématographique IMDb.

Après avoir obtenu son diplôme en beaux-arts en 1952 et servi dans l’armée de l’air, il s’installe à New York, où il travaille comme huissier et opérateur d’ascenseur au Radio City Music Hall, mais décide ensuite de se rendre à Los Angeles.

Après quelques petits rôles au grand écran et à la télévision, ses débuts au cinéma ont lieu en 1958 avec le film « I want lo live » et depuis lors, il a participé à différentes productions en tant qu’acteur de soutien ou en jouant des personnages sporadiques, principalement en tant que méchant. . . .

Ceux d’entre vous plus jeunes que vous qui n’ont pas vu “The Girl on TV” (c’est ainsi que l’émission de Mary Tyler Moore s’appelait ici) connaîtraient Ed Asner pour Lou Grant, Betty White pour “The Golden Girls” et Gavin MacLeod pour “The bateau d’amour ». pic.twitter.com/2spKxUzMER – Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 30 mai 2021

Mais c’est son interprétation de Murray Slaughter, journaliste dans la série The Mary Tyler Moore Show, diffusée entre 1970 et 1977, qui lui a valu sa popularité et lui a valu deux nominations aux Golden Globes.

La reconnaissance internationale est venue de la main de son rôle principal dans la série télévisée The Love Boat (1977), connue en espagnol sous le nom de Love Cruise ou Vacations at Sea, diffusée entre 1977 et 1986.

Après avoir appris la mort de MacLeod, Ed Asner, son partenaire du Mary Tyler Moore Show, a déclaré que son cœur était brisé.

“Gavin était mon frère, mon partenaire dans le crime (et la nourriture) et mon conspirateur comique. Je te verrai dans un peu Gavin. Dites au gang que je les verrai dans un peu. Betty, c’est juste toi et moi maintenant, ” a-t-elle écrit en référence à l’actrice Betty White, qui jouait le personnage de Sue Ann Nivens dans la série.

Princess Cruises, la compagnie de croisière qui a fourni le navire pour The Love Boat, a pleuré la mort de l’acteur, qu’elle a décrit comme son “ambassadeur mondial bien-aimé”.

MacLeod laisse dans le deuil quatre enfants, sa première épouse, Joan Rootvik, et sa seconde épouse, l’actrice Patti Kendig, qu’il a épousée en 1974 et à nouveau en 1985, après leur divorce en 1982.