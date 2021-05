Au revoir confirmé: Usman Garuba entre dans le repêchage 2021

Jonathan Givony, celui notamment en draft d’ESPN, a annoncé une étape définitive pour, c’était un secret de polichinelle, le saut d’Usman Garuba en NBA : le centre du Real Madrid a rempli les formulaires d’inscription pour le repêchage 2021Il fera donc partie des joueurs éligibles des trente franchises lors de la cérémonie du 29 juillet.

C’est une génération à laquelle on s’attend beaucoup, pour certains analystes historiquement talentueux : Cade Cunningham, un attaquant extraordinaire, sera un tireur n°1 et un joueur appelé à devenir une superstar. Mais Evan Mobley, Jalen Green, Jalen Suggs, Jonathan Kuminga… Dans une catégorie draft, Garuba a aussi beaucoup d’yeux sur lui. Autour des élections appelées loterie (tirage à la loterie), les 14 premières correspondant aux 14 équipes qui ne jouent pas en playoffs et qui vont au tirage au sort pour prétendre aux premières élections.

ESPN lui-même donne à Garuba le numéro de choix 14, dans d’autres sites Web spécialisés, il tombe un peu plus (16, 17) et dans certains, il est proche du top 10. Son choix, très sûr au premier tour, se déplacera dans ces choix bien que il y a toujours des surprises au moment des élections. Dans tous les cas, C’est un point de départ optimal pour un Garuba qui à 19 ans veut faire le grand saut. Depuis qu’il a joué à un niveau extraordinaire en quarts de finale de l’Euroligue, dans la série épique contre l’Efes, dans son environnement, il avait fui que son intention était d’aller maintenant, pour la saison prochaine, aux États-Unis, où leur capacité défensive est valorisée très positivement, par le physique et l’instinct, et on pense qu’il a le potentiel, bien qu’il soit vert, de grandir également en tant que joueur offensif.

Givony lui-même, qui a annoncé le statut officiel de la candidature de Garuba au repêchage, met ainsi en avant le jeu du pivot espagnol : «Il est sûrement le défenseur le plus polyvalent des promesses de ce repêchage 2021, et il a déjà une expérience marquant certains des joueurs les plus redoutables du basket international.des petits meneurs aux attaquants créateurs de jeu et aux centres plus traditionnels ». Et même s’il est reconnu qu’il n’est pas très grand, on pense qu’il se rattrape par son intensité, son sens du jeu et sa taille : « Cela lui permet de jouer comme s’il était plus grand que ce qui est couplé à son intensité et instinct remarquables. Il est aussi un bon passeur et développe un intéressant à trois coups ». Certains en Amérique Ils le comparent à des joueurs comme OG Anunoby (Raptors) ou PJ Washington (Hornets).

Voici maintenant la feuille de route pour Azuqueca de Henares: la saison se terminera au Real Madrid et Il ira aux États-Unis pour compléter des formations privées et des entretiens avec les franchises les plus intéressées à l’avoir. Avant le repêchage, le 22 juin, une loterie aura lieu pour déterminer l’ordre exact de choix. Là, Garuba aura déjà une idée de la poignée de franchises dans lesquelles il aura le plus d’options pour poursuivre sa carrière.