Au revoir, donne-moi

01/07/2021 à 19:49 CEST

Cher Démétrios.

Vous nous avez quitté hier. Quand j’ai reçu la nouvelle, je ne pouvais pas y croire… et, entourée de la tristesse causée par la perte d’une personne que vous aimez, j’ai regardé en arrière pour me souvenir de tant et de tant de moments que nous avons vécus ensemble. La première chose dont je me suis souvenu, c’est ce mois-ci où tu as vécu dans ma maison et que, même si ce furent des moments difficiles pour toi, nous avons passé de nombreuses heures à discuter. Vous avez toujours ce que vous vouliez le plus : les Barcelonistas Peñas, le Barça, les Asturies et vos nombreux amis. Je ne me suis jamais lassée de vous écouter parler et, surtout, de vos expériences avec le Barça Peñas.

Aujourd’hui, de nombreuses personnes sont devenues orphelines. Un homme discret, honnête et ami de ses amis est parti.

Je me souviens combien il vous a été difficile d’accepter que la Penya Barcelonista de Coma-ruga vous rende hommage. Vous m’avez dit… « Un hommage ? Si je n’ai rien fait ! Le monde est en deuil. Un homme nous a quitté qui a consacré toute sa vie à écrire le quotidien des Peñas. Combien de pages le journal Sport avez publié pendant tant d’années vos chroniques sur la vie des Peñas ?

Ami Donne-moi, bon voyage !. Les culés ne vous oublieront jamais et vous manquerez toujours à vos amis.

Josep Maldonado i Gili

Président de la Penya Barcelonista de Coma-ruga-95