Au revoir Ed Sheeran ! Dua Lipa, l’artiste britannique la plus écoutée en 2020 – El Sol de México

in

Dua Lipa a été l’artiste la plus écoutée à la radio et à la télévision britanniques en 2020 grâce au succès de son deuxième album “Future Nostalgia”, avec lequel elle a réussi à détrôner Ed Sheeran, qui tenait son règne depuis 2017, de la première place.

➡️ #SorryDuaCdmx : des Mexicains s’excusent auprès de la chanteuse après la poussée qu’elle a subie d’un fan

Cela a été confirmé mercredi par la UK Music Licensing Company (PPL), qui a expliqué que le fait que l’album soit sorti quatre jours seulement après le début du premier verrouillage national en mars 2020 en a fait « la bande originale de nombreuses personnes pendant la pandémie.”

“Je suis incroyablement fier d’être l’artiste le plus écouté à la radio, à la télévision et à travers le Royaume-Uni. Je voulais que ‘Future Nostalgia’ apporte un peu de bonheur dans une période si difficile”, a admis l’auteur-compositeur britannique d’origine albanaise du Kosovo dans un communiqué de l’entreprise. .

Deux singles de l’album, “Don’t Start Now” et “Physical” ont été placés dans le top 10 des chansons les plus écoutées de 2020, dans une liste PPL menée par The Weeknd avec son “Blinding Lights”, qui a déjà lui a valu à l’artiste canadien le BRIT du meilleur artiste masculin international.

Dua Lipa et “Future Nostalgia” ont également connu un grand succès lors du dernier gala BRIT, remportant le prix du meilleur album britannique et de la meilleure artiste féminine britannique.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google News

Ed Sheeran, qui avait été imbattable pendant quatre ans en tant qu’artiste le plus écouté du Royaume-Uni, est tombé à la deuxième place en une année au cours de laquelle il n’a sorti qu’un seul single, “Afterglow”, fin décembre. Le podium est complété par Ariana Grande, étant la première fois que l’artiste apparaît sur la liste PPL.