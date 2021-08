Au revoir Galilea Montijo ? Son absence à Hoy était un mauvais pas ! | Instagram

Lundi dernier, le cher “Le chauffeur d’aujourd’hui“, a gardé ses partisans inquiets, Galilea Montijo, a été remplacée par Tania Rincón, ce qui a suscité diverses questions et spéculations. Un “mauvais pas” écarte-t-il Martha Galilea Montijo Torres de Hoy?

À plusieurs reprises, Galilea Montijo a cessé d’apparaître dans l’émission du matin, cependant, la tranquillité atteint plus tard les fans lorsqu’elle en a partagé les raisons ou a également cherché des explications sur leurs réseaux sociaux.

Le collaborateur avec plusieurs années d’expérience au sein de Les étoiles, qui est particulièrement populaire sur son compte Instagram avec un peu plus de 9 millions de followers, partage fréquemment du contenu dans lequel il montre également certaines de ses escapades matinales.

A cette occasion, le public a été surpris car lors du démarrage de la transmission au cours de cette semaine, “Gali« Il a arrêté de sortir des sentiers battus, tant de personnes interrogées sur les réseaux sociaux, que lui serait-il arrivé ?

Enfin, c’est au cours de cette matinée que le fidèle public de la matinée a pu connaître la raison pour laquelle Martha Galilea Montijo Torres venait à disparaître du jour au lendemain.

La “actrice de télévision“et hôte actuel de concours en tant que”Les enfants d’aujourd’hui“, il est apparu au tableau en marchant lentement, pendant qu’il chantait la chanson.

Pachito par pachito, moelleux, moelleux, on y arrive petit à petit.

Fidèle à son style, la charismatique “ex tv girl” qui affiche toujours un caractère positif, a pris ce qui lui était arrivé avec humour et l’a partagé avec le public.

La “tapatia” serait à l’origine d’un incident au cours du week-end, qui lui a provoqué une fracture au pied gauche, a expliqué la “femme d’affaires” de 48 ans, Montijo Torres.

Dans ma vie, j’ai merdé plusieurs fois. Mais cette fois, j’ai rompu. J’ai descendu des escaliers pour venir bavarder. J’ai volé comme un mètre, les garçons, mais me voici avec tout l’amour.

Heureusement, l’incident n’a pas causé de conséquences majeures à l’actrice dont on se souvient de romans tels que “The Major Prize”, “Loving you is my sin”, qui a également collaboré à des séries telles que “Marry me, my love” et diverses télé-réalité. programmes.

Dans la mesure du possible, l’épouse de l’homme d’affaires et homme politique, Fernando Reina Iglesias, a déclaré qu’elle allait bien et avec toute l’envie de revenir dans ce qu’elle appelait “sa deuxième maison”, le tournage de “Hoy”, où plus de démontré, combien ils y consentent.