Au revoir, Gunther. L’acteur de Friends, James Michael Tyler, est décédé

« Michael aimait la musique live, encourageait ses Clemson Tigers et était souvent plongé dans des aventures amusantes et imprévues. Si vous l’avez connu une fois, vous vous êtes fait un ami pour la vie », a ajouté la famille de l’acteur. Tyler joué Gunther en 150 épisodes, pendant 10 saisons de la sitcom qui a marqué la télévision.

Amis (IMDb)

James Michael a reçu un diagnostic de cancer en 2018 et a donné quelques mots à ce sujet, car la maladie était très avancée. « C’est le stade 4. Cancer au stade avancé. »Tyler a déclaré en juin. « Alors, finalement, vous savez, ça m’aura probablement. » L’acteur basé à Los Angeles est également apparu dans des émissions comme Scrubs et Just Shoot Me !.