Au revoir, James Bond. Daniel Craig dit au revoir au personnage avec un discours émouvant

Entouré de l’équipe sur le tournage de Pas le temps de mourir, Daniel Craig a prononcé quelques mots lors du dernier jour de tournage du film qui sort ce 1er octobre en salles.

“Beaucoup de gens ici ont travaillé sur cinq films avec moi. Je sais que beaucoup de choses sont dites sur ce que je pense de ces films, mais j’ai adoré chaque seconde de ces films. Et surtout celui-ci, car Je me suis levé tous les matins et j’ai eu l’occasion de travailler avec toi. Et cela a été l’un des plus grands honneurs de ma vie”, a déclaré l’acteur à l’équipe de production.

Dans No Time To Die il est accompagné par Ana de Armas, Léa Seydoux et Lashana Lynch, qui joue un agent qui a repris les affectations et les missions du MI6 après la retraite de Bond en tant qu’agent. En fait, cela a beaucoup résonné qu’une femme est celle qui prend le poste de 007.

Lashana Lynch est Nomi dans Pas le temps de mourir. (IMDb)