Au revoir, Luis Miguel ! Diego Boneta prépare un nouveau projet à Hollywood

Preuve que sa carrière est plus que consolidée, c’est que bientôt on pourra voir Boneta dans la comédie romantique À minuit, une production exclusive de Paramount Plus.

Diego Boneta a avoué qu’il aime le Rosé Impérial pour son fruité, sa minéralité et à quel point il est « séduisant », mais il est aussi un fan d’Ice Impérial, qui se prend avec de la glace et a une concentration plus élevée d’odeurs et de saveurs dans son assemblage de raisin. . (Courtoisie.)

Dans l’intrigue, « la vie de deux personnes seront dépeintes qui, pour leur propre sécurité émotionnelle, ont décidé de ne pas retomber amoureux. Alejandro mène une vie tranquille et Grace, une actrice populaire, est une étoile montante avec un petit ami célèbre en qui elle n’a pas confiance. Tout change lorsque leurs destinations se croisent », selon le portail spécialisé Variety.

Selon les informations du média précité, le réalisateur de cette nouvelle production est Jonas Feingold, et bien que les détails sur le casting qui accompagneront Diego Boneta, il s’est avéré que le tournage commencera en janvier prochain.