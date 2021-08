Au revoir OnlyFans bonjour Cherryland la nouvelle plateforme Noelia | Instagram

Une fois de plus le chanteuse et femme d’affaires Noelia se propose de lancer sa propre plate-forme exclusive où vous pouvez passer d’OnlyFans pour partager tout votre “contenu épicé”, cette nouvelle vient d’être partagée sur ses réseaux sociaux.

Il y a 41 minutes que l’interprète de “je n’ai pas échoué“Il a partagé l’une de ses vidéos les plus coquettes en plus d’être promotionnel pour cette plateforme dans laquelle il a collaboré avec Célébritéiffy une autre de ses plateformes où vous pouvez gagner de l’argent avec vos compétences de toutes sortes.

La belle et célèbre célébrité portoricaine travaille d’arrache-pied sur ces projets depuis plus d’un an, pour la création des deux plateformes.

Noelia a réussi à mettre sur pied une équipe talentueuse qui lui a conseillé de commencer à grandir autant avec Pays des Cerises comme avec Celebriffy.

Cette nouvelle plate-forme a la capacité d’avoir environ 100 millions d’utilisateurs, Noélia C’était un peu en avance sur OnlyFans, car cela avait empêché la plateforme d’essayer de changer son modèle économique, quelque chose de similaire à ce qu’est Celebriffy.

Ceci dans le but de laisser de côté le contenu pour adultes, la chanteuse et femme d’affaires s’est consacrée à avoir une équipe d’ingénieurs qui développerait une plateforme parallèle à Celebriffy, mais qui offrirait les services exclusifs de contenu épicé comme celui qui Seuls les fans a commencé à avoir.

L’objectif du modèle est de capter l’ensemble du marché que la plateforme sortira à partir du 1er octobre.

Cherryland a travaillé dur avec un grand groupe d’ingénierie et de technologie pour accueillir ceux qui seront expulsés de Only Fans… Cherryland a une vision plus ouverte et nos portes sont ouvertes “, Raffless Van ancien vice-président de Cherryland.

Sans aucun doute, Noelia n’a pas perdu son temps et a partagé avec Show News un peu sur ce nouveau projet qui est maintenant disponible et qui devrait devenir un succès, dont nous sommes sûrs qu’il le sera.

Certains utilisateurs de la plate-forme diront sûrement au revoir à OnlyFans et commenceront à utiliser le nom complet de la plate-forme “Cherryland.vip technologies”.

Vous êtes une vraie femme d’affaires, belle et intelligente ! Salutations belle dame “, a écrit un fan.

Certains de ses followers ont commencé à lui demander si elle sera sur la plateforme et si elle sera également disponible pour le Mexique, la vérité est que le marché est assez large !