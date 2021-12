Au revoir Scarlett ! Ana de Armas la remplace dans un nouveau film

Ana de Armas remplacera Scarlett Johansson dans un nouveau film | Instagram

Récemment, il est devenu connu que le célèbre et beau actrice Ana de Armas remplacera Scarlett Johansson dans le film « Ghosted », il partagera donc à nouveau le rôle principal avec Chris Evans.

C’est vrai, Ana de Armas remplacera Scarlett Johansson dans « fantôme« , après que Johansson a quitté le tournage de ce film d’action qu’Apple envisage de sortir sur sa plateforme de télévision.

Ainsi, l’actrice cubano-espagnole retrouvera Chris Evans, avec qui il a déjà partagé le rôle principal dans « Knives Out » et répétera un tandem dans « The Grey Man », le film à suspense préparé par les frères Russo, à l’origine du film le plus rentable de l’histoire.

Selon le scoop, partagé ce vendredi par le magazine Deadline, le départ de Johansson s’est fait à l’amiable et est dû au fait que le tournage a coïncidé avec d’autres engagements.

Pour le moment, très peu de détails de l’intrigue de « Ghosted », l’un des grands paris cinématographiques pour la plate-forme Apple TV +, bien que la société de technologie ait décrit le film comme un film romantique et d’action.

Il convient de mentionner que la plate-forme Apple a plusieurs projets à grande échelle à l’horizon, tels que « Killers of the Flower Moon », de Martin Scorsese, et « Kitbag », réalisé par Ridley Scott et avec Joaquín Phoenix comme protagoniste.

De son côté, la belle actrice vient de présenter sa participation à la saga James Bond avec « No Time To Die » et envisage de diffuser en avant-première sur Netflix un « biopic » dans lequel elle incarne Marilyn Monroe, en plus de « The Grey Man » précité. « .

A Hollywood ? J’ai tout à faire ! », a répondu l’actrice dans une récente interview.

D’autre part, il y a quelques mois, Disney et Pixar ont partagé la bande-annonce officielle de « Lightyear », un film d’animation qui raconte la véritable origine du personnage qui a inspiré le jouet de « Toy Story », et après cela, Chris Evans qui prête sa voix à « Buzz » a partagé un message émouvant.

C’est à travers les différents réseaux sociaux qu’Evans a révélé qu’il avait la « chair de poule » après avoir vu la première bande-annonce du film « Lightyear » ainsi que la chanson « Starman » de David Bowie, qui met la musique de cette brève vidéo.

Rien ne m’a fait ressentir plus de joie et de gratitude que de savoir que je fais partie de cela et que c’est fondamentalement toujours dans mon esprit », a écrit Evans sur Twitter. « Juin, encore mieux ! »