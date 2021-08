Au revoir Scarlett ! Black Widow était son dernier film Marvel | Instagram

Oui, tout semble indiquer que le film Black Widow a été la dernière de la belle actrice Scarlett Johansson dans merveille, une nouvelle qui a sans aucun doute été dévastatrice pour des millions de personnes qui aiment la voir à l’intérieur d’eux.

Vous avez peut-être déjà entendu dire que l’actrice est exigeant à la société de Disney, oui, et cela est dû à sa rupture de contrat, c’est pour cette raison qu’il quitte le MCU avec Black Widow, son neuvième et dernier film de la franchise

La protagoniste de Black Widow, Scarlett Johansson, quittera officiellement l’univers cinématographique Marvel.

Le Wall Street Journal a confirmé que ce sera la dernière apparition de Johansson dans le MCU après avoir joué dans neuf films.

Notamment, cela a été confirmé en conjonction avec l’annonce que Johansson a déposé une plainte devant la Cour supérieure de Los Angeles contre Disney, alléguant que la société a violé son contrat lorsqu’elle a sorti Black Widow simultanément sur Disney + Premier Access et dans les cinémas.

Le contrat aurait garanti une sortie en salles exclusive pour Black Widow et que son salaire était principalement déterminé en fonction de la performance au box-office du film.

C’est pourquoi Johansson poursuit Disney pour violation de la diffusion en continu du film.

Alors que le film a bien fonctionné au début, il a établi un record au box-office décevant pour le MCU à la fin, totalisant 132 millions de dollars aux États-Unis et un chiffre similaire dans le monde, gagnant Black Widow 215 millions de dollars. .

La décision de Disney de lancer Black Widow via Disney + Premier Access pourrait coûter à Johansson plus de 50 millions de dollars car cela aurait facilité le piratage du film et diminué les billets de cinéma.

Comme si cela ne suffisait pas, il a également été rapporté que des représentants de Johansson ont approché Disney pour renégocier leur contrat après avoir pris connaissance de la stratégie de double lancement du film. Cependant, les représentants de Disney et Marvel n’auraient pas répondu.

Disney a intentionnellement incité Marvel à rompre l’accord, sans justification, pour empêcher Mme Johansson de tirer pleinement parti de son accord avec Marvel », explique le procès de Scarlett Johansson.

Plus tard, Disney a répondu au procès de Johansson dans une déclaration dans laquelle ils ont décrit la présentation comme infondée et particulièrement triste et pénible en raison de son mépris total pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de Covid-19.

Elle s’est pleinement conformée au contrat de Mme Johansson et le lancement de Black Widow sur Disney + avec Premier Access a considérablement amélioré sa capacité à gagner une rémunération supplémentaire en plus des 20 millions de dollars qu’elle a reçus à ce jour », explique Disney.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Johansson est apparu pour la première fois sous le nom de Natasha Romanoff dans Iron Man 2 en 2010 et est rapidement devenu un pilier populaire de la franchise, agissant comme l’un des principaux membres des Avengers aux côtés de Captain America, Thor, Hulk et Iron Man.

Sa perte dans Avengers: Fin de partie a suscité un tollé de fans et même des regrets de la part des scénaristes.

Johansson joue dans Black Widow, son neuvième et dernier film Marvel, qui est désormais disponible au cinéma et sur Disney + Premier Access.