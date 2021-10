Au revoir, télégramme. Voici le secretum

Visitez l’article original*

Telegram a pris d’assaut le monde lors de sa première sortie en 2013. Imaginée par les frères Durov, les fondateurs de VKontakte (connu sous le nom de « Facebook russe »), l’application basée sur le cloud est rapidement devenue synonyme de sécurité de bout en bout. mettre fin aux messages cryptés, et un large éventail de canaux et de fonctionnalités conviviales.

Telegram a été un succès immédiat et a connu une croissance exponentielle. De seulement 100 000 utilisateurs quotidiens actifs en octobre 2013, elle a atteint 100 millions en janvier 2016 et 500 millions fin 2020 :

À ce jour, Telegram est la cinquième application de messagerie la plus populaire au monde :

Malgré son succès et sa croissance, des événements récents ont commencé à mettre en doute la réputation de Telegram en tant qu’application de messagerie sécurisée par excellence :

En juin 2019, des pirates ont pu s’introduire dans les comptes Telegram de milliers de hauts responsables brésiliens, dont le président Bolsonaro. En mars 2020, Telegram a exposé par erreur les données de 42 millions d’utilisateurs (ID de compte d’utilisateur, numéros de téléphone et noms). Telegram a subi une fuite de données massive en août 2020 qui a exposé les données personnelles de plus de 500 millions d’utilisateurs. Les cybercriminels ont pu profiter des outils de script de chat de Telegram pour pirater les données des comptes bancaires. La cyberunité du gouvernement chinois a affirmé en 2018 pouvoir pirater Telegram.

Ces événements ont conduit des millions d’utilisateurs à demander ouvertement : Telegram est-il vraiment si sûr ?

Les faiblesses du télégramme, exposées

Telegram a été conçu de manière à exposer par défaut ses utilisateurs à divers risques :

Telegram a besoin d’accéder aux contacts téléphoniques de l’utilisateur pour l’enregistrement et collecte les données IP (l’emplacement de l’utilisateur). Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent envoyer des messages qu’aux personnes qu’ils connaissent, tandis que les informations de contact stockées mettent en péril la sécurité des données. Certaines options de cryptage de bout en bout sont proposées à l’aide du protocole MTProto 2.0, mais certaines messageries restent non cryptées. Avoir une architecture basée sur le cloud signifie que tous les historiques de messagerie sont stockés sur le cloud de Telegram, où il est vulnérable au piratage.

En l’absence d’autres solutions de messagerie concurrentes viables à l’horizon, la seule alternative vraiment sûre peut prendre la forme d’une technologie qui révolutionne déjà l’économie mondiale – Blockchain.

La solution Secretum – Le début de l’ère de la messagerie sécurisée

En 2020, une équipe d’experts en technologie cryptographique de Lituanie a commencé à travailler sur l’application ultime alimentée par Blockchain, dans le but de créer le protocole de messagerie le plus sûr au monde – Secretum.

Secretum est la première et la seule application de messagerie cryptée et décentralisée au monde, basée sur les blockchains innovantes Ethereum et Solana. Elle offre aux utilisateurs une plateforme de messagerie simple, intuitive et directe, basée sur des innovations technologiques uniques :

Une inscription totalement sécurisée et anonyme, ne nécessitant qu’une adresse de portefeuille crypto. Pas besoin de noms, d’identifiants ou de numéros de téléphone (comme Telegram). Confidentialité totale de l’utilisateur, sans compromis. Pas de stockage dans le cloud, pas de modération utilisateur et chiffrement complet de bout en bout pour tous les messages entre les utilisateurs, éliminant complètement le risque de piratage ou de fuite de données. Tout l’historique et les fichiers de messagerie sont conservés sur des nœuds anonymes, indépendants et non connectés, sur le réseau Secretum – qui élimine tous les points de défaillance et, à mesure qu’il grandit et étend ses nœuds, devient de plus en plus sécurisé.

En plus de ses avantages en tant qu’application de messagerie, Secretum révolutionne également la façon dont les actifs cryptographiques sont échangés. Via une fonction P2P propriétaire, tous les actifs cryptographiques fongibles et non fongibles peuvent être échangés P2P sans avoir besoin d’un échange – aussi simple que d’envoyer un message à un ami. Grâce à Solana, la Blockchain la plus rapide au monde, Secretum profite pleinement de frais d’essence bas, de vitesses de bloc élevées et de commissions minimales.

Secretum établit une nouvelle norme pour les applications de messagerie mondiales, rendant les communications plus sécurisées, plus fiables et plus dignes de confiance que jamais. Avec ses fonctions de crypto trading, il se positionne pour suivre la tendance à la hausse de la propriété et du trading d’actifs cryptographiques mondiaux.

Grâce à sa technologie et ses fonctions, Secretum a le potentiel pour devenir une marque mondialement connue et reconnue, tout comme Telegram : uniquement sans ses limites.

