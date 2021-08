Au revoir Tokyo… Bonjour Paris

09.08.2021 à 09:17 CEST

Manoj Daswani (Tokyo)

Le mot japonais ‘Sayonara’ -signifie séparer- était le dernier que le Japon a montré au monde lors des Jeux historiques de 64, où Tokyo a exposé sa nouvelle infrastructure, ses autoroutes et son monorail devant la planète. L’image que donnait la capitale du Soleil Levant était imbattable, une image impressionnante du futur et de la modernité.

Clin d’œil au passé et à cette inoubliable Olympiade, l’organisation a souhaité que la même typographie et la même présentation réapparaissent à l’issue des Jeux de 2021, les premiers organisés après avoir été précédemment annulés. C’était sa grande victoire. Mais la parole choisie et montrée au monde en était une autre : ‘Arigato’, merci.

Le monde regarde déjà vers Paris, à qui Tokyo a passé le relais et a renoncé au défi de ramener définitivement les Jeux à la normalité tant attendue, avec du public dans les stades, la pandémie (espérons-le) complètement surmontée et les athlètes regardant dedans les meilleures conditions possibles, sans craindre que la menace du virus conditionne leur compétition et leurs résultats. C’était un paradoxe que la fermeture a laissé un meilleur goût en bouche que l’ouverture à froid, qui n’a pas du tout répondu aux attentes très élevées.

Le Japon a commencé l’événement par une projection de temps forts des Jeux récemment fermés et une grande démonstration pyrotechnique. À ce moment-là, l’Olympique portait déjà ses plus beaux vêtements et le chaudron était toujours allumé.

L’une des exceptions de ces Jeux a été que les athlètes sont rentrés chez eux dès qu’ils ont terminé leur compétition. Tant de pays se sont retrouvés sans porte-drapeau le dernier jour (ils ont été remplacés par des volontaires qui ont brandi leurs couleurs). Encore une anomalie dans ces 21 jours d’anomalies. Le plus attendu était le discours de Bach. Je ne pouvais pas dire qu’ils étaient les meilleurs Jeux de tous les temps ; et il a dû justifier la décision de les garder, malgré tout. “Nous l’avons fait pour eux”, a-t-il déclaré en référence aux athlètes.

Les drapeaux du Japon, de la Grèce et de la France ont forgé le relais le plus court de l’histoire. Il reste à peine trois ans pour les prochains Jeux, qui devraient être un défi passionnant et délicieux pour les amateurs de sport du monde entier. Le concept est révolutionnaire, avec un marathon populaire pour que des milliers de coureurs du monde entier se sentent partie prenante de la grande fête olympique ; le tennis à Roland Garros, le football dans les stades les plus emblématiques de France ; naviguer dans la belle marina de Marseille ; à vélo entre Versailles et les Champs Elysées ; et une excentricité : les surf tests seront à Tahiti. Le projet semble imbattable et est né avec un premier disque, qui hier a battu la Tour Eiffel avec le plus grand drapeau de l’histoire de l’humanité. On dit souvent que les drapeaux se séparent, mais celui de ce dimanche d’adieu olympique unit la planète entière dans la poursuite d’un même désir : Que les Jeux soient comme avant.

ESPAGNE, LASTRADA

La famille olympique espagnole part avec le sentiment que ce pourraient être les Jeux qui ont finalement rapproché le tableau des médailles du chiffre magique de Barcelone. Mais Tant qu’il n’y a pas de changement dans le modèle, il n’y a probablement pas de changement par rapport à la fourche de podium habituelle (17 à 20). Les déceptions sont venues du judo et du basket-ball ; les alegrías, dans la bonne performance de la plupart des sports d’équipe et dans les surprises du nom Valero, Ginés ou Zapata.

Aucune médaille aussi célébrée que celle de Thérèse Portela (Enfin !) Et aucun n’est aussi amer dans son résultat que le football. L’Espagne est depuis Atlanta sans gagner de finale olympique par équipe. Et il faudra plus de 30 ans avant qu’une génération de talents – celui de Pedriemule ne soit l’exploit au Camp Nou des Guardiola, Kiko, Ferrer et autres. Il y avait des pressions de toutes les couleurs et de toutes les formes. Celui du canari était de profiter d’une opportunité qui pouvait être unique. Les jeux olympiques c’est un rugissement de 20 jours sans trêve qui maintient la planète piégée. Cette fois, tout était différent.

Il y aura ceux qui voudront vendre Tokyo 2020 comme un succès superlatif pour avoir surmonté les adversités et les vicissitudes de la pandémie. Et il y aura ceux qui penseront que ces Jeux anormaux n’avaient pas de sens qui laissent à Paris – trois ans à l’avance – le défi de réorienter et de ramener le mouvement olympique à la normalité et à l’apothéose de toujours.