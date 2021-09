Au Royaume-Uni, vous pouvez adopter une cabine téléphonique et les gens la transforment en défibrillateurs et en bibliothèques | La vie

in

Les cabines téléphoniques sont en danger d’extinction. Mais les Britanniques ont un plan pour les sauver, et il s’avère fructueux.

Depuis des décennies, cabines téléphoniques ils pouvaient être trouvés presque dans toutes les rues. Mais l’arrivée du mobile les a rendus obsolètes. En Espagne, il n’y a que ceux que l’État oblige Telefónica à entretenir.

Dans le monde entier des millions de cabines ne sont plus utilesMais leur démantèlement coûte cher, et nombre d’entre eux ont une valeur historique.

Au Royaume-Uni, ils ont eu une idée. Depuis quelques années, ils mènent la campagne Adoptez une cabine téléphonique, et c’est un succès. Pour le prix symbolique d’une livre, vous pouvez adoptez un stand et faites ce que vous voulez avec, à la seule condition de ne pas le déplacer, et de le garder en bon état.

Depuis le début de la campagne en 2008, plus de 6 000 cabines téléphoniques sont passées aux mains des citoyens, qui les ont transformés en des choses aussi curieuses que des défibrillateurs, des musées, des galeries d’art, des cabines photo et même des bibliothèques.

C’est une bonne solution pour tout le monde : BT évite de les démonter et de les stocker, les stands ne disparaissent pas, et les citoyens en profitent.

Il faut dire que les cabines ne sont pas disponibles pour tout le monde individuellement. Une adoption ne peut être faite que par la mairie ou une ONG.

Les seules personnes qui peuvent en garder un sont les propriétaires du terrain où se trouve la cabane, car nombre d’entre eux ont été installés dans des lots privés, des bâtiments et des fermes, bien qu’ils soient à usage public.

Toujours possible acheter une cabine téléphonique britannique rouge mythiqueSi vous avez ce caprice, puisque BT en a à vendre, via la société X2Connect. Mais ils ne sont pas bon marché : ils coûtent plus de 2 000 euros.

La société BT transforme également bon nombre de ces anciennes cabines en hubs numériques où vous pouvez recharger votre mobile ou vous connecter au WiFi gratuit.

Une excellente idée qui serait bien d’appliquer en Espagne.