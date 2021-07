Au secours, je ne peux pas en avoir assez de ces mèmes du sexe et de la ville ⋆ .

Que nous le voulions ou non, la suite de Sex and the City est à nos portes. La série emblématique de HBO, qui a donné naissance à deux films de suivi, revient sur HBO Max dans la prochaine série And Just Like That, qui voit Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis) se réunir pour explorer l’amour, le sexe et l’amitié dans la cinquantaine. Notamment absente est Samantha Jones de Kim Cattrall, qui a refusé de revenir pour la série.

Le tournage est déjà en cours et HBO Max a publié une photo promotionnelle des trois femmes marchant dans les rues de New York. Mais il y a quelque chose… qui ne va pas avec la photo. Les trois femmes ont-elles été photoshopées ? Cela a-t-il été pris dans l’Uncanny Valley ? Selon HBO, c’est vraiment une photo d’eux ensemble, alors qu’est-ce qui perturbe exactement l’image ? Est-ce simplement l’absence de l’icône du sexe positif Samantha ? Nous n’avons pas pu nous empêcher de nous demander… quel est le problème avec cette photo ?

Comme toujours, nous commettons l’erreur de nous tourner vers Twitter pour obtenir des réponses. Et bien que le foutu site d’oiseaux ne semble pas expliquer cette image, les fans l’ont pris comme leur propre défi Photoshop. Les résultats sont assez hilarants, tout comme les suggestions d’autres acteurs pour remplacer Cattrall. Nous allons jeter un coup d’oeil:

Les premières photos de la suite de Sex and the City ont été publiées 😍😍😍 pic.twitter.com/bj11JdqvdN – RÉACTION DE SHANE (@imshaereaction) 9 juillet 2021

RUPTURE: L’hôte du podcast #OKGREAT @itskisos a été choisi pour le redémarrage de Sex and the City. pic.twitter.com/L75nKER4hd – OK SUPER (@OkGreatPod) 10 juillet 2021

Girlboss, lampe à gaz, gardien pic.twitter.com/KT7LjYVnWE – Rose Dommu (@rosedommu) 9 juillet 2021

Wow. C’est tellement cool de revoir toute la bande de « Sex and the City » à nouveau réunie ! pic.twitter.com/UmIsGnYq53 – Benjamin Siemon (@BenjaminJS) 9 juillet 2021

Sex and the City et le Klaud pic.twitter.com/ye3ZeyLMA4 – Braddington (@bradwhipple) 10 juillet 2021

House of sex and the City #1 à venir « Cher journal : ce n’est pas un rêve si c’est réel… » pic.twitter.com/Bz1kRZ0izy – XMen90sCovers (@XMen90sCovers) 10 juillet 2021

Faites comme si c’était un redémarrage de Sex and the City pic.twitter.com/cFL4LwdzXk – Khaleel Rahman (@Krahman333) 10 juillet 2021

S’ils n’expliquent pas l’absence de Samantha par sa présence dans l’espace, alors je ne le veux vraiment pas #andjustlikethat pic.twitter.com/n0l6FYA2xK – Bob (@tweetsbybob_) 9 juillet 2021

Le supérieur Sex and the City pic.twitter.com/8w9EeqwwFv – Martin Kessler (@MovieKessler) 9 juillet 2021

Pas sûr de ce personnage de remplacement pour Samantha #AndJustLikeThat #SATC pic.twitter.com/DRVJC7WzK3 – Declan Cashin (@Tweet_Dec) 9 juillet 2021

Et juste comme ça… pic.twitter.com/bLjF8UarWp – Tim Murray (@TMurray06) 10 juillet 2021

J’attends avec impatience le nouveau show Sex and the City ! pic.twitter.com/D3fRSyJKdC – Brant Day (@realbrantday) 10 juillet 2021

Huh, je suppose que Kim Cattrall EST dans le redémarrage de Sex and the City, après tout pic.twitter.com/U5Lnp2pBJ3 – Alex Zalben (@azalben) 9 juillet 2021

mince. ce redémarrage de «sexe et de la ville» a l’air fou. pic.twitter.com/acigACimtq – SGLD® (@sgld) 9 juillet 2021

Le film Sex and the City va être génial. #SATC pic.twitter.com/5S4Estqk5S – Brett Coughlin (@CoughlinBrett) 9 juillet 2021

Le nouveau Sex and the City a l’air WILD pic.twitter.com/TaSsVylPHx – Commence par G 🇪🇺🏳️‍🌈 (@thismuchyellow) 9 juillet 2021

Il est difficile de dire lequel sera le plus satisfaisant : la série elle-même ou les innombrables mèmes et blagues sur Internet que la série déclenchera. Franchement, je me présente pour tout ça.

(image : HBO Max)

