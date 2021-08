Au sol! Galilea Montijo reste immobile avec des acrobaties | Instagram

“Même les genoux font mal”, a déclaré Galilea Montijo, après s’être retrouvée au sol en tentant de réaliser un e-mail risqué au milieu de la nouvelle émission de téléréalité “Les enfants d’aujourd’hui“.

Galilea Montijo, qui est l’une des présentatrices du nouveau concours, a été choquée après avoir vu la présentation de Melanie Flores, l’une des petites qui se bat pour être couronnée gagnante de cette édition.

La “tapathie“Il a voulu égaler certains des pas du mineur qui a montré son talent et sa souplesse, cependant, les tentatives de Galilea Montijo ont eu un résultat désastreux:” Dame, asseyez-vous “, a-t-il commenté après avoir terminé au sol sans pouvoir faire un autre mouvement .

C’est à ce moment que paul stanley a commenté “Gali« Que le « ver » imite une des acrobaties de la petite fille puisqu’elle lui paraissait une des plus faciles.

Pourtant, Martha Galilea Montijo Torres, s’est jetée au sol sans pouvoir faire un autre mouvement, arrachant les rires de ses collègues et des juges du concours.

Cela peut vous intéresser Galilea Montijo est-il silencieux? Elle était invitée sur Hoy!

“Montijo“Cela montrait clairement que les pas de danse de la petite fille n’étaient pas du tout faciles à exécuter, du moins avec la facilité avec laquelle le petit talent les montrait: hors du nombre.

La même “Le chauffeur d’aujourd’hui« Il a exprimé son étonnement, après une présentation où Mélanie Flores elle exécute des mouvements comme ceux d’une danseuse très experte : « Pouvez-vous m’expliquer comment cela se fait en deux semaines, a-t-elle interrogé la candidate.

La jeune fille charismatique a répondu à la célèbre femme de 48 ans que la clé était la persévérance, suggérant qu’elle avait passé de nombreuses heures, “enfin, à beaucoup pratiquer”.

Mais c’est qu’il dit qu’il danse depuis deux semaines, je ne comprends pas, a commenté le présentateur de Pequeños Gigantes.

Cela peut vous intéresser Programme Aujourd’hui, ils attaquent Galilea Montijo, “on dirait un pyjama”

Plus tard, la collaboratrice du programme Las Estrellas s’est jointe aux blagues, soulignant que cela “lui rappelait comment elle était roulée par les vagues à Acapulco” alors elle a mieux cédé au vote des juges et a demandé à sa collègue Andrea Legarreta de la sauver du “moment embarrassant”.

Andrea Legarreta : “Le juge Candy” n’a pas remarqué de flatterie pour la fillette de 9 ans, qu’elle a souligné, elle aurait agi à merveille, “si vous faites ça dans deux semaines, ce sera à vous quand vous aurez un an de pratique, a commenté le plus proche collaborateur de Galilea : “Vous êtes angelada et votre costume est magnifique”, a déclaré la femme d’Erick Rubín.

Dans le même temps, le comédien Carlos Espejel s’est livré au talent et aux pas du natif de Tultitlán, État de Mexico, à qui la seule recommandation était d’ajouter une variété de pas à leur nombre.

A l’inverse de Mariana d’OV7 qui a mis en lumière la trajectoire de la danseuse à qui elle a commenté le temps qu’elle a passé avec les acrobaties, l’un des talents nés que Mélanie a développé dès son plus jeune âge, partagé.

Une autre des collègues invités était Consuelo Duval qui a porté son jugement et n’était pas loin de la vision des autres juges, la comédienne a ajouté qu’elle était un être qui remplissait la piste de son charisme et de sa sympathie et que la seule chose qu’elle aurait aimée pour le voir, il a enlevé sa veste et l’a jetée pour l’empêcher de gêner ses mouvements.

Cela peut vous intéresser Casual et au tennis, Cynthia Rodríguez se promène dans les rues de Bilbao

Plus tard, Montijo Torres, qui a fait ses débuts en tant que “modèle”, “reine de beauté” et actrice de télévision dans des histoires telles que “El Premio Mayor” ou “Hasta que el oro nos separa”, entre autres, a informé la mineure que les juges Marysol, Andrea Escalona et Lambda García ont laissé la dernière décision au public pour leur qualification.