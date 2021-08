Au temps de la covid : Trouver un but et de la force dans l’adversité

Nous devons nous rappeler que nous sommes dans le même bateau et que nous sortirons plus forts d’un monde plus sain, bienveillant et plus équitable.

La vague de coronavirus qui a submergé le système de santé indien il y a environ un mois a été un événement qui nous a rapprochés de la prise de conscience qu’avec un soutien et une collaboration mondiaux, chaque défi est surmontable. C’est l’empathie humaine et la philanthropie qui nous aideront à traverser ces temps sombres et nous mèneront vers un monde meilleur et plus lumineux.

Alors que l’Inde était aux prises avec une grave pénurie d’oxygène médical pendant la deuxième vague de Covid-19, et les chaînes de télévision et les flux de médias sociaux explosaient avec des images déchirantes de familles désespérées courant d’un pilier à l’autre pour organiser des bouteilles d’oxygène pour leurs proches et très chers, le British Asian Trust a pris des mesures immédiates et utilisé ses ressources pour fournir une aide opportune au plus grand nombre de personnes et de prestataires de soins de santé possible, et a contribué aux efforts collectifs déployés à l’échelle nationale pour soulager la détresse des personnes.

Une de ces histoires déchirantes que nous avons entendues était celle de Sushma, 21 ans, mère de trois enfants, qui s’est retrouvée sans source de revenus après que son mari s’est suicidé au début de la pandémie. Dans un moment de désespoir, elle aussi a tenté de se suicider en s’empoisonnant ainsi que ses enfants, mais ils ont été sauvés par un voisin qui les a emmenés d’urgence dans un hôpital voisin. En entendant son histoire, le partenaire de British Asian Trusts sur le terrain a trouvé Sushma et a étendu son soutien en lui donnant des rations familiales et une aide financière pour l’aider à traverser cette période difficile.

Ce sont des histoires comme celle de Sushma et plusieurs autres qui ont incité le British Asian Trust à lancer son appel « Oxygène pour l’Inde » afin de collecter des fonds et de solliciter le soutien de la diaspora indienne britannique, des entreprises et du grand public. Dans cet effort, nous nous sommes associés à la diaspora du Royaume-Uni, des États-Unis et de plusieurs autres pays. L’appel a été un énorme succès car les efforts de collecte de fonds nous ont aidés à collecter plus de 5 millions de livres. Avec ces ressources, nous avons réussi à mobiliser 4 859 concentrateurs d’oxygène et 3 générateurs d’oxygène qui ont été installés dans des hôpitaux caritatifs du Karnataka et du Rajasthan. Nous avons également tiré parti de notre expertise combinée dans les secteurs de la santé publique, de la logistique et de la technologie – en gérant un ensemble complexe de négociations avec les fabricants pour garantir des numéros d’approvisionnement optimaux, et nous avons travaillé avec les meilleures entreprises de solutions de logistique et de livraison du secteur privé pour garantir la transparence et le respect des délais. livraison au kilomètre, malgré les circonstances difficiles.

Pour l’achat et la livraison de concentrateurs, nous nous sommes associés à ACT Grants et à Swasth Digital Health Foundation, une organisation à but non lucratif fondée par des experts en santé publique. Swasth, avec l’aide d’experts et de sa plate-forme technologique robuste, a identifié la demande globale de concentrateurs d’oxygène à travers l’Inde. Ceux-ci comprenaient les districts les plus à l’intérieur et les petites villes qui n’avaient autrement pas accès aux fournitures de secours d’urgence et ont été les plus durement touchés pendant la deuxième vague de la crise de Covid-19. La livraison rapide de concentrateurs d’oxygène a permis de sauver des milliers de vies car, contrairement aux bouteilles d’oxygène, ces appareils et équipements peuvent générer de l’oxygène à partir de l’air et ne nécessitent aucun remplissage.

La mise en œuvre réussie d’un projet de cette envergure n’a été possible que grâce au soutien indéfectible et aux efforts combinés de toutes nos parties prenantes des gouvernements indien et britannique et de nos conseillers, y compris les partenaires de financement et de programme en Inde.

Cependant, nous avons réalisé que l’oxygène à lui seul n’allait pas répondre à tous les autres besoins urgents de cette crise actuelle, notamment la pénurie de soins médicaux, l’indisponibilité des installations et des équipements de diagnostic et le manque de nourriture parmi les communautés les plus vulnérables. Malheureusement, ces communautés marginalisées sont confrontées à un double défi : ne pas pouvoir accéder aux établissements de soins et le manque d’informations de base et de sensibilisation à ce qui doit être fait une fois qu’elles sont testées positives au Covid.

L’objectif du Trust, qui a été fondé en 2007 par SAR le prince de Galles et un groupe de chefs d’entreprise britanniques asiatiques, était de permettre l’atténuation de la pauvreté, des inégalités et des injustices généralisées en Asie du Sud. Avec cette pandémie, les inégalités sociales et de revenus n’ont fait que s’aggraver, ce qui pourrait conduire à plus d’injustice sociale, et nous assumons donc une plus grande responsabilité de jouer notre rôle pour relever les défis sociaux dans un avenir proche. Nous continuons de concentrer nos efforts dans cinq domaines clés : l’éducation, les moyens de subsistance, la lutte contre la traite, la santé mentale et la conservation. Notre vision est de voir l’Asie du Sud libérée de la pauvreté, où chacun peut vivre et travailler pour réaliser son plein potentiel.

Nous sommes vraiment touchés par l’ampleur et l’intensité du soutien, de la gentillesse et de la générosité que nous avons reçus de nos mécènes, contributeurs et collaborateurs. C’est avec votre soutien indéfectible que nous pourrons poursuivre notre engagement au service de la communauté. Nous devons nous rappeler que nous sommes dans le même bateau et que nous sortirons plus forts d’un monde plus sain, bienveillant et plus équitable.

Après tout, l’adversité nous montre l’importance de prendre soin, car sans un sens des soins, il ne peut y avoir de sens de la communauté. Et comme le disait Jamsetji Tata : « Dans une entreprise libre, la communauté n’est pas qu’un acteur de plus mais est en fait le but même de son existence.

