Au volant, gare le téléphone

31/12/2021 à 07h00 CET

Passer un appel, répondre à un message, lire un mail ou faire un « j’aime » sur les réseaux sociaux depuis son mobile sont des gestes du quotidien qui, s’ils sont effectués au volant, deviennent un réel risque d’accident. Les distractions sont présentes dans 1 accident de la route sur 4 avec victimes sur les routes catalanes, et la manipulation du mobile en est la cause première.

Actuellement, le mobile est un outil essentiel dans la communication entre les personnes, mais il peut être mortel si nous l’utilisons en conduisant. Utiliser son mobile au volant est un délit grave ce qui entraîne une pénalité économique de 200 euros et une déduction de 3 points, bien qu’à partir de mars 2022, avec l’entrée en vigueur du nouveau code de la route, la perte de points de permis passera à 6.

Chaque année en Catalogne, plus de 20 000 sanctions sont infligées pour manipulation d’appareils de téléphonie mobile ou d’autres systèmes de communication pendant la conduite, des comportements à risque qui provoquent des déviations de trajectoire, des sorties de voie, des collisions frontales et, pire encore, des victimes. L’utilisation du téléphone portable au volant équivaut au risque de danger au volant, quadruplant le taux d’alcoolémie autorisé. Précisément alerter sur les conséquences tragiques que peut entraîner l’utilisation du téléphone portable au volant est l’objectif principal de la campagne de sensibilisation routière. « Lorsque vous conduisez, garez votre mobile & rdquor ;.

Vital pour la communication, mortel pour la conduite

Il nous est difficile de vivre sans cet appareil et, par conséquent, sans aucun des éléments indispensables à son fonctionnement et à son bon état : pas de mémoire, pas de batterie, pas de couverture, pas de connexion, pas de chargeur et, certains, même pas sans sa gaine. Précisément L’annonce du Servei Català de Trànsit montre les effets dramatiques que l’utilisation d’un téléphone portable peut avoir lors de la conduite d’un véhicule, par la comparaison de ces composants fondamentaux d’un mobile avec des éléments liés aux conséquences que son utilisation peut engendrer au volant. L’un de ces concepts communs qui apparaît dans le spot « Lorsque vous conduisez, garez votre mobile & rdquor; C’est la mémoire, pièce clé des téléphones portables pour stocker des données, et qui est associée à l’image d’un bouquet de fleurs sur la route pour symboliser l’absence et le souvenir qu’une victime mortelle d’un accident de la circulation laisse parmi ses proches.

La campagne souhaite que les téléspectateurs réfléchissent au fait que conduire et manipuler des téléphones portables, comme d’autres appareils électroniques, sont incompatibles. La conduite automobile est une activité à risque qui nécessite de maintenir un degré d’attention quasi exclusif et permanent pour garantir la sécurité lors des déplacements. Enregistrer, faire taire ou éteindre le mobile, ou simplement l’ignorer, même si un avis provient de WhatsApp ou des réseaux sociaux, sont les options simples et variées dont nous disposons pour neutraliser le problème lorsque nous montons dans le véhicule. Peut-être que vous ne pouvez pas vivre sans mobile, mais sur la route, vous pouvez mourir ou tuer à cause de cela. Lorsque vous conduisez, les mains sur le volant et les yeux sur la route.