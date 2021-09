Aubaines sur les projecteurs de cinéma maison d’Amazon : les meilleures ventes en ce moment

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Peut-être que vous ne devriez pas acheter un nouveau téléviseur cet automne pendant tous les événements de vente inévitables. Pourquoi pas? C’est parce qu’il existe une autre option que vous devriez envisager pour votre salon ou votre sous-sol. Amazon propose d’excellentes offres de projecteurs de cinéma maison cette année. En fait, nous ne pouvons même pas croire à quel point certains de ces prix sont bas. L’offre la plus chaude en ce moment est la bien-aimée Projecteur home cinéma Epson Home Cinema 880 dont tout le monde raffole toujours pour seulement 549,99 $ ! Ce n’est cependant que la pointe de l’iceberg.

Les téléviseurs intelligents sont devenus de plus en plus abordables de nos jours. Mais une fois que vous en achetez un, vous examinez cette taille. Pourquoi ne pas plutôt tester un projecteur de cinéma maison sur Amazon ? Vous pouvez facilement obtenir une image jusqu’à 120 pouces ou même plus pour une fraction du prix !

Offres sur les projecteurs de cinéma maison d’Amazon

Vous êtes à la recherche d’un petit modèle à mettre dans votre cuisine ou dans une chambre d’amis ? Si tel est le cas, un téléviseur est évidemment la voie à suivre. Quiconque cherche à mettre à niveau un téléviseur dans son salon, son sous-sol ou son cinéma maison devrait plutôt penser à utiliser un projecteur. Pourquoi s’enfermer dans une certaine taille alors que les projecteurs de cinéma maison sont si polyvalents ? Ils offrent bien plus de valeur que ce que vous n’obtiendrez jamais d’un téléviseur, et il existe actuellement trois offres de projecteurs de cinéma maison sur Amazon que vous devriez absolument vérifier.

Les prix commencent à seulement 549,99 $ pour le Projecteur home cinéma Epson Home Cinema 880 avec un rapport de contraste de 16 000:1, 3 300 lumens et la prise en charge de tailles d’image jusqu’à 200 pouces. C’est vrai… 200 pouces ! Pouvez-vous imaginer combien vous auriez à payer pour un téléviseur de 200 pouces ?! Et si vous recherchez une mise à niveau, vous devez consulter le Projecteur Home Cinéma Optoma HD39HDR HDR. Il est en vente dès maintenant pour 799 $ au lieu de 1 000 $. C’est assez surprenant puisque ce modèle n’était même pas en vente ce dernier Prime Day !

N’oubliez pas non plus que vous aurez besoin d’un écran de projection si vous voulez la meilleure expérience de visionnement possible. Et si vous pensez que vous devez dépenser beaucoup pour en obtenir un, détrompez-vous. Cette Écran de 120 pouces avec 17 000 avis 5 étoiles sur Amazon, c’est seulement 25,99 $ !

Nous vous proposons également quelques offres sur les projecteurs 4K, alors faites défiler vers le bas pour les voir.

Projecteur home cinéma Epson Home Cinema 880 3 puces 3LCD 1080p

Projecteur home cinéma Optoma HD39HDR HDR

Plus de projecteurs avec des remises de prix

Vous cherchez à passer à un projecteur de cinéma maison 4K ? Découvrez ces excellentes options qui sont en vente avec des réductions :

Et enfin, nous avons déniché une super affaire si vous voulez un projecteur laser :

