Aubameyang a été obligé de faire quelque chose que même Mesut Ozil n’avait pas à faire à Arsenal

Selon The Telegraph, Pierre-Emerick Aubameynag a maintenant été contraint de s’entraîner loin de l’équipe première d’Arsenal.

L’ancien capitaine a eu quelques semaines difficiles dans le nord de Londres. Il a été exclu de l’équipe, privé de son grade de capitaine et maintenant il est obligé de s’entraîner seul.

Nous ne savons pas ce qu’Aubameyang a fait pour mériter ce niveau de punition de la part des Gunners, mais Arsenal s’en prend certainement à l’attaquant gabonais.

Pour mettre cela en perspective, Mesut Ozil, qui a eu de sérieux problèmes dans les coulisses et a également été exclu de l’équipe d’Arsenal, n’a jamais été invité à s’entraîner seul, et il a même impressionné ses coéquipiers et le manager à l’entraînement vers la fin de son temps. au nord de Londres.

Ozil a finalement obtenu un congé alors qu’il poursuivait un transfert en janvier, mais avant cela, il s’est entraîné comme il le faisait habituellement.

Aubameyang n’a pas fait grève ou refusé de s’entraîner. En fait, il a été photographié se rendant tôt à London Colney, apparemment pour tenter d’impressionner les hauts responsables du club, mais, pour l’instant, ses efforts semblent être dans la veine.

Arsenal et Aubameyang ne s’attendent pas à ce que cette situation change avant son départ pour la Coupe d’Afrique des nations plus tard dans le mois, sa situation devant être réexaminée à son retour.

Cela n’augure certainement rien de bon pour l’avenir d’Aubameyang et il semble que son avenir à Arsenal soit vraiment en jeu.

Espérons simplement que cela ne devienne pas encore plus laid qu’il ne l’a déjà fait.

