Aubameyang, entre la Juventus et la Coupe d’Afrique

23/12/2021

Act à 11h26 CET

sport.es

Pierre-Emerick Aubameyang C’est l’un des acteurs les plus recherchés du marché hivernal. Ils ont évoqué l’intérêt de Barcelone, qui continuerait à l’avoir comme seconde option si l’opération ne se cristallisait pas. Cavani, mais c’est désormais la Juventus qui semble la plus déterminée à signer le joueur d’Arsenal ou à le recevoir en prêt.

L’équipe italienne étudie également l’option de Antoine Martial, qui quittera très probablement Manchester United, bien que Newcastle soit l’équipe prête à payer pour son transfert élevé.

Arsenal n’a pas Aubameyang, qui a même été démis de ses fonctions de capitaine et exclu de ses quatre derniers appels, donc l’avenir du Gabonais n’est pas à l’Emirates Stadium, d’autant plus que le joueur met fin à son contrat avec les Gunners à la fin de la saison. Aubameyang, qui s’entraîne séparément du groupe principal, a disputé quatorze matchs avec l’équipe de Londres cette saison avec un record de quatre buts.

De plus, l’attaquant a été appelé par le Gabon pour disputer la Coupe d’Afrique, entre le 9 janvier et le 6 février, une circonstance qui pourrait rendre difficile sa signature par l’équipe italienne. Aubameyang Il n’est pas disposé à abandonner la Coupe d’Afrique, surtout compte tenu de son ostracisme à Arsenal et de l’opportunité pour le tournoi africain de lui servir de vitrine à revaloriser. Cette circonstance refroidirait sa signature pour l’équipe italienne, qui ne pouvait compter sur lui qu’à la mi-février.