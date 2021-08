Aubameyang et Lacazette douteux suite au COVID-19, Odegaard en lice ; Lukaku prêt pour ses débuts, Pulisic exclu après un test COVID-19 positif

in

Le classique du derby londonien entre Arsenal et Chelsea se déroule ce dimanche à l’Emirates Stadium.

Arsenal a perdu son premier match de Premier League à Brentford vendredi dernier tandis que Chelsea a éliminé Crystal Palace pour lancer sa saison.

Chelsea FC

Lukaku a rejoint Chelsea et devrait faire sa première apparition à l’Emirates Stadium

L’affrontement des rivaux de Londres apporte toujours un niveau d’action et d’excitation accru avec les matchs précédents mettant en vedette des cartes, des buts et de la controverse.

Chelsea reste sans victoire contre Arsenal depuis 2019, mais cherchera à capitaliser sur la terrible défaite d’Arsenal contre les débutants de haut niveau Brentford.

Les Blues devraient également pouvoir faire appel à Romelu Lukaku, nouvelle signature de 97 millions de livres sterling.

Actualités de l’équipe d’Arsenal

Martin Odegaard devrait être disponible pour affronter Chelsea dimanche après avoir terminé son transfert permanent à l’Emirates Stadium.

Aaron Ramsdale serait sur le point de rejoindre les Gunners, mais il reste à voir s’il sera enregistré à temps pour figurer.

Pendant ce temps, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette Willian, Gabriel et Runar Alex Runarsson sont tous dubitatifs pour l’affrontement.

Aubameyang, Lacazette et Runarsson ont tous raté le match de Brentford après avoir été testés positifs pour COVID-19, Arteta affirmant qu’il était surpris que le match se poursuive, déclarant : « J’ai été surpris mais la réglementation ou les régulateurs ont décidé de la meilleure chose à faire. était un jeu.

En conséquence, les joueurs sont sceptiques, Arteta affirmant qu’ils ont connu des “jours difficiles” cette semaine.

Gabriel Magalhães est toujours absent avec un temps de retour inconnu car Thomas Partey devrait manquer ce week-end en raison d’une blessure à la cheville.

Nouvelles de l’équipe de Chelsea

Christian Pulisic devrait rater l’affrontement avec Arsenal après avoir été testé positif pour COVID -19.

L’ailier américain a été testé positif mercredi et suivra désormais les directives nécessaires, l’excluant du choc de dimanche.

Romelu Lukaku a commencé à s’entraîner mardi avec la fin de sa quarantaine la veille et espère donc commencer contre Arsenal.

Dans de meilleures nouvelles, Romelu Lukaku est «probablement» impliqué contre les Gunners à la suite de son transfert de 97 millions de livres sterling de l’Inter Milan.

Chelsea est encore renforcé par la nouvelle que N’Golo Kante et Hakim Ziyech ont repris l’entraînement après une blessure à la cheville et à l’épaule respectivement.

En conséquence, les deux joueurs sont en lice pour le match de dimanche.

.

N’Golo Kante a été fortement impliqué dans la victoire en Super Coupe contre Villarreal après que Chelsea a remporté la Ligue des champions quelques mois plus tôt. Arsenal vs Chelsea : qu’est-ce qui a été dit ?

Mikel Arteta a évoqué le défi posé par Chelsea en déclarant : « De Chelsea, j’attends ce qu’ils ont fait ces dernières années. C’est une équipe de haut niveau pleine de joueurs de classe mondiale, avec un excellent manager et ce sont les Champions d’Europe. Nous nous attendons à un match vraiment compétitif. C’est ce que j’attends de notre équipe. Nos fans vont soutenir l’équipe dès le début parce qu’ils nous ont tellement manqué. Nous allons y aller pour gagner un match de football.

Thomas Tuchel a confirmé que Romelu Lukaku est susceptible d’être impliqué contre Arsenal, déclarant : « Nous avons encore une séance d’entraînement à faire mais la semaine a été une lourde charge. Il était avec le groupe avec les partants tardifs, donc c’était une semaine de surcharge jusqu’à présent.

“Aujourd’hui était de faible intensité et demain nous aurons une séance importante avant le match. Nous espérons qu’il sera sur le terrain dimanche et cela semble probable.

Discutant de la sélection de l’équipe d’Arsenal en raison de leurs cas de COVID-19, Tuchel a ajouté : « Je ne sais pas quelle sera leur équipe. C’est difficile à prévoir. Pour moi la situation, quand je me mets à leur place, c’est qu’ils peuvent jouer le rôle d’outsider avec les complications qu’ils ont eues avec Covid et qu’ils ont perdu leur premier match.”

Arsenal vs Chelsea: couverture talkSPORT

talkSPORT aura des mises à jour du nord de Londres lors de la «session du dimanche» avec Sam Matterface, dont le coup d’envoi est prévu à 16h30.

talkSPORT.com organisera également un blog en direct pour toute l’action.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731