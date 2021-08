Aubameyang et Lacazette restent incertains, Lukaku de 97 millions de livres sterling devrait faire ses débuts, Kante de retour après le coup

in

Le classique du derby londonien entre Arsenal et Chelsea se déroule ce dimanche à l’Emirates Stadium.

Arsenal a perdu son premier match de Premier League à Brentford vendredi dernier tandis que Chelsea a éliminé Crystal Palace pour lancer sa saison.

Chelsea FC

Lukaku a rejoint Chelsea et devrait faire sa première apparition à l’Emirates Stadium

L’affrontement des rivaux de Londres apporte toujours un niveau d’action et d’excitation accru avec les matchs précédents mettant en vedette des cartes, des buts et de la controverse.

Chelsea reste sans victoire contre Arsenal depuis 2019, mais cherchera à capitaliser sur la terrible défaite d’Arsenal contre les débutants de haut niveau Brentford.

Les Blues devraient également pouvoir faire appel à Romelu Lukaku, nouvelle signature de 97 millions de livres sterling.

Actualités de l’équipe d’Arsenal

Il manquait à Arsenal certains joueurs clés lors du premier match de Premier League de la saison, dont Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette.

Cependant, un retour des deux premiers est toujours en question pour cause de maladie.

Il a également été affirmé qu’Aubameyang pourrait encore quitter le club cet été, car il est dit que lui et le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, “ne sont pas d’accord”.

La paire d’attaquants a raté le premier match en raison d’une “maladie” et les deux restent un doute contre Chelsea.

Granit Xhaka est susceptible de recommencer.

Selon les rumeurs, le milieu de terrain suisse envisageait une sortie du club, mais serait maintenant prêt à signer une prolongation de contrat.

Nouvelles de l’équipe de Chelsea

Romelu Lukaku devrait commencer à s’entraîner mardi avec sa quarantaine se terminant lundi et espère donc commencer contre Arsenal.

Chelsea est encore renforcé avec N’Golo Kante susceptible de revenir après avoir raté la victoire 3-0 sur Crystal Palace samedi avec un coup à la cheville.

Hakim Ziyech reste absent en raison d’une blessure à l’épaule.

N’Golo Kante a été fortement impliqué dans la victoire en Super Coupe contre Villarreal après que Chelsea ait remporté la Ligue des champions quelques mois plus tôt.

Qu’est-ce qui a été dit?

Thomas Tuchel a également précisé que Lukaku est sur le point de commencer dimanche, déclarant: “Nous nous attendons à ce que Romelu termine la quarantaine à temps pour pouvoir rejoindre l’entraînement en équipe mardi, car le lundi est notre jour de congé.”

Il a également expliqué la blessure à la cheville de Kante et son absence du match d’ouverture contre Palace : « Il l’a ressenti lors de l’échauffement du match de Super Coupe contre Villarreal et il a déjà joué un peu dans la douleur et a surmonté la douleur dans ce match.

«Mais vendredi, il l’a de nouveau ressenti et nous avons décidé de le sortir et de ne prendre aucun risque maintenant en début de saison.

“Je pense que N’Golo sera de retour au milieu de la semaine pour, espérons-le, être prêt pour Arsenal.”