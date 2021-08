Aubameyang formule une position de transfert claire après le déclin d’Arsenal

in

Pierre-Emerick Aubameyang veut remplir le contrat qu’il a signé avec Arsenal l’été dernier malgré le fait que le club soit ouvert aux offres pour lui, selon un rapport.

Arsenal s’est retrouvé dans une situation délicate l’année dernière, lorsque Aubameyang a retardé la signature d’un nouvel accord. Mais ils ont réussi à le convaincre de rester à la fin – avec des salaires énormes. Ils peuvent avoir des regrets au sujet de cette décision maintenant ; sa forme sur le terrain ne les a pas remboursés.

Aubameyang n’a marqué que 10 buts en Premier League la saison dernière. Il s’agit de son score le plus bas en une seule saison depuis 10 ans. En tant que tel, Arsenal a réfléchi à sa décision l’été dernier.

La chute soudaine de l’international gabonais est due à plusieurs facteurs. Il aura à cœur de prouver que ce n’était qu’un blip. Cependant, la confiance d’Arsenal a diminué et un rapport récent a déclaré ils étaient ouverts aux offres pour lui.

Il est alors apparu qu’une équipe de Barcelone cherchant à faire preuve de créativité dans une situation financière difficile pourrait essayer de le signer dans un accord d’échange compliqué.

Mais selon le Daily Express, Aubameyang n’a pas l’intention de quitter Arsenal. Même s’il réfléchissait beaucoup à son avenir l’été dernier, il s’est engagé à la cause maintenant. Le contrat qu’il a signé l’été dernier a encore deux ans à courir, qu’il entend bien voir se terminer.

Les Gunners espèrent ainsi qu’il pourra retrouver sa meilleure forme devant le but s’ils ne parviennent pas à le convaincre de trouver un nouveau club. Il a marqué en moyenne 30 buts par saison lors de ses deux précédentes campagnes complètes avec le club, donc une telle forme serait la bienvenue.

Mais il n’a pas réussi à marquer en pré-saison et est actuellement en train de se remettre en forme après une maladie. Il devra repartir au sol en courant à son retour.

Le recrutement d’Arsenal critiqué

Aubameyang est l’un des nombreux joueurs de plus de 30 ans auxquels Arsenal a passé un accord important ces dernières années.

Alors qu’il a été un succès dans l’ensemble – à part la saison dernière – beaucoup d’autres ne l’ont pas fait. Les luttes de Willian, qui a rejoint l’été dernier, ont conduit à de nouvelles critiques de la direction du club à l’ère Edu.

Paul Merson a déclaré à Sky Sports: « C’est inquiétant à Arsenal. Vous pensez toujours : « Où vont-ils ?

« Edu est arrivé et le recrutement a été paresseux, si je suis honnête. Ça a été : « Oh, nous prendrons Willian gratuitement… nous prendrons David Luiz pour pas cher. »

«Je me souviens qu’il y a des années dans le football, les managers étaient jugés sur les signatures. Parfois je pense [Mikel] Arteta est laissé pour compte, et je ne sais pas combien il a son mot à dire dans tout cela.

«Pourquoi laisseriez-vous Joe Willock partir? Je ne dis pas qu’il est la réponse, mais il est passé par le club et veut 25 millions de livres sterling. Ce genre d’argent ne changera pas Arsenal.

«Ce n’est pas comme une vente Harry Kane ou Jack Grealish où vous obtenez 100 millions de livres sterling et pouvez reconstruire l’équipe.

“Mais Arsenal est prêt à payer beaucoup d’argent à Willian. Où est l’avenir là-dedans ? C’est des solutions rapides. Willock est sûrement un futur joueur et pour le présent, et peut être impliqué dans le plan.

LIRE LA SUITE: Le chef du transfert d’Arsenal est « stupéfait » par l’accord d’échange avec Man Utd