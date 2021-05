Le joueur d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang Il a assuré ce mercredi qu’il était mentalement à “100 pour cent” pour disputer le match retour de la demi-finale de la Ligue Europa contre Villarreal, même s’il reconnaissait physiquement qu’il était peut-être “à 90 pour cent”, après s’être remis du paludisme.

L’attaquant gabonais a fait ces déclarations lors de la conférence de presse précédant le choc de jeudi à Londres contre l’équipe espagnole, qui au match aller a battu l’équipe dirigée par Mikel Arteta par 2-1.

«Je pense que j’ai perdu dix livres. C’était un très mauvais moment et je pense que ma famille avait très peur de me voir comme ça. J’ai de la chance que nous l’ayons pris à temps car parfois, si vous ne traitez pas le paludisme rapidement, vous pouvez avoir de graves problèmes », a expliqué Aubameyang.

Le footballeur a annoncé le 15 avril qu’il avait contracté le paludisme lors de la fenêtre du match international dans lequel il a joué avec le Gabon et après avoir raté plusieurs matchs plus tard avec Arsenal, Il était déjà présent à l’Estadio de la Cerámica, où, cependant, il a raté une bonne occasion d’égaliser le match.

Il a été remarqué plus en forme et récupéré le week-end dernier, marquant un but contre Newcastle en Premier. Arteta compte à nouveau sur lui pour ce match nul, “pour des matches comme celui-ci, où il faut tout donner pour ne pas regretter plus tard “Aubameyang a averti aujourd’hui.

«Après le match, il faut savoir que tu as tout donné pour le gagner. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu’il faut s’amuser sur le terrain car c’est la façon de bien jouer, quand on s’amuse “, a fait valoir le point gabonais.

Il a également reconnu que cela avait été une saison difficile pour lui, au cours de laquelle “Tout le monde s’attendait à ce qu’il marque plus de buts.” “Peut-être que je me sens un peu responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais nous avons l’opportunité de la changer”, a ajouté Aubameyang, à la veille d’un match qui pourrait donner aux Gunners une chance de remporter un trophée européen cette saison.