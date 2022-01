Aubameyang, positifAubameyang, positif en covid à trois jours de la Coupe d’Afrique, positif en covid à trois jours avant la Coupe d’Afrique

01/06/2022

Le à 18:28 CET

La Coupe d’Afrique des nations 2021 aura lieu au Cameroun entre le 9 janvier et le 6 février 2022, après avoir été reporté l’année dernière par la pandémie de COVID-19, mais souffre déjà des ravages du coronavirus avec des dizaines de footballeurs testés positifs dans les tests de détection de virus. Parmi eux, l’une des stars les plus en vue du tournoi : Aubameyang.

La sélection la plus touchée est la Gambie, qui, avec plus de la moitié de ses joueurs (16 sur 28) indisponibles, a dû annuler le 1er janvier deux matchs amicaux programmés avant la CAN 2021 (qui conserve le nom malgré sa tenue en 2022).

Son entraîneur, le Belge Tom Saintfiet, a qualifié cette situation de possible « catastrophe », puisque la Confédération Africaine de Football (CAF) a rejeté la demande de la Gambie de remplacer plusieurs joueurs des « Scorpions », comme on appelle l’équipe nationale.

Pour la célébration de ce tournoi, La CAF a autorisé les équipes participantes à passer à 28 joueurs, au lieu des 23 habituels, en raison de la pandémie et des pertes possibles dues aux positifs. Aussi Côte d’Ivoire a dû annuler un match amical contre Comores le 3 janvier, après que plusieurs cas de COVID-19 ont été enregistrés en équipe nationale ivoirienne.

Le directeur général de l’équipe de la Comores, El Hadad Himidi. De même, dans le choix des Cameroun COVID-19 a été confirmé chez quatre joueurs dans les dix jours suivant le début du championnat.

Les « Lions » de Sénégal annoncé au moins trois cas et parmi les « Panthers » de Gabon il y a deux footballeurs infectés. La liste des équipes concernées ne s’arrête pas là non plus Malawi, Algérie, Cap-Vert, Tunisie Oui Nigeria ont confirmé des infections au COVID-19 sur leurs ordinateurs.