Aubameyang, sur le banc et condamné à une amende pour avoir été en retard au match

15/03/2021 On à 14:18 CET



Pierre-Emerick Aubameyang vous ne vivez pas le meilleur moment de votre relation avec Mikel Arteta. L’attaquant gabonais est arrivé en retard au match qui a affronté la Arsenal et à Tottenham de ce dimanche, quelque chose que son entraîneur n’a pas du tout aimé et qui va payer cher.

N’étant pas arrivé au moment opportun, son entraîneur a décidé de le laisser sur le banc en guise de punition pour son attitude. Au début, on savait que c’étaient des «problèmes d’indiscipline» qui le séparaient des onze, mais on a découvert plus tard que l’attaquant arrivait en retard, ce qui n’est pas la première fois.

« Nous devons nous respecter les uns les autres. Il jeJ’allais commencer le match, mais nous avions un problème de discipline et nous avons déjà tracé la ligne« Dit Arteta. «C’était une décision prise après avoir tout évalué, qui est Aubameyang et ce qu’il a fait.. Nous avons récemment beaucoup changé d’équipe et il y a des joueurs qui sont prêts à jouer et qui méritent une chance, donc je me sens à l’aise avec ça », a-t-il déclaré.

Selon le Courrier quotidien, la réprimande ne s’arrêtera pas là pour le footballeur d’Arsenal, puisqu’il sera condamné à une amende par le club pour son comportement indisciplinaire. Cette attitude contraste avec ses bons chiffres sur le terrain, où il a marqué neuf buts lors de ses 12 derniers matchs.