Aubameyang tentera de persuader Odegaard de quitter le Real Madrid

30/03/2021

Activé à 19:53 CEST

Alberto Teruel

Compte à rebours pour le retour de Martin Odegaard au Real Madrid. Le Norvégien se comporte à un niveau exceptionnel sous Mikel Arteta, et Arsenal est ravi d’avoir ses services, mais son prêt prend fin le 30 juin et il doit retourner chez les Blancs. Bien que ne bénéficiant pas de la confiance de Zinedine Zidane, le prêt d’Odegaard n’inclut pas d’option d’achat, de sorte que les Gunners supposent qu’ils ne pourront pas retenir le jeune milieu de terrain.

Tel est l’impact d’Odegaard à Londres que diverses personnalités d’Arsenal se sont prononcées pour tenter de retenir le Norvégien. Pierre-Emerick Aubameyang, capitaine des Gunners, a promis via sa chaîne Twitch qu’il ferait tout son possible pour persuader son coéquipier actuel.. « Certainement, oui. Je lui dirai de rester, » répondit l’attaquant à une question d’un suiveur. Des légendes de clubs comme Ian Wright se sont également jointes à cette pétition.

De son côté, Martin Odegaard semble heureux dans la capitale anglaise. Le talentueux milieu de terrain n’a pas eu beaucoup d’occasions de briller au Real Madrid sous Zinedine Zidane, et il n’a pas caché son désir de jouer plus régulièrement, ce que l’équipe de Mikel Arteta lui propose. S’adressant à la télévision norvégienne VGTV, Odegaard a clairement exprimé ses préférences. « Je n’ai pas pensé à ce qui va se passer cet été. Le contrat avec Arsenal est jusqu’à la fin de la saison, on verra ce qui se passera. J’ai déjà dit des choses que je continue de défendre: la stabilité et le développement sont des mots clés. «

Si le footballeur opte enfin pour Londres, Arsenal devra faire un effort titanesque pour tenter de décrocher son contrat. La valeur de marché de Martin Odegaard est d’environ 40 millions d’euros, difficile à assumer en raison de la pandémie. De plus, les Gunners ne sont pas les seuls intéressés par la signature, car Manchester United et le Borussia Dortmund suivent de très près la situation norvégienne. Sauf pour une amélioration drastique de l’équipe, Arsenal ne jouera pas la Ligue des champions, alors que les équipes mentionnées précédemment le feront.