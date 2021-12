Aubameyang toujours absent pour le choc de la Premier League – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et couverture de talkSPORT

Arsenal cherchera à consolider sa place dans le top quatre de la Premier League lorsqu’il se rendra à Leeds en difficulté ce week-end.

Les Gunners ont devancé West Ham en quatrième position avec une victoire 2-0 sur leurs rivaux londoniens mercredi soir.

Leeds accueille Arsenal en Premier League ce week-end

Leeds, quant à lui, a été battu 7-0 à Manchester City en milieu de semaine et n’a plus que cinq points d’avance sur la zone de relégation.

Les équipes en dessous d’elles ont des matchs en main au milieu d’une série de matchs annulés en raison de Covid et les hommes de Marcelo Bielsa ont désespérément besoin de points.

Arsenal a battu Leeds lors de la Coupe Carabao en octobre, remportant une victoire 2-0.

Leeds v Arsenal: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League aura lieu le samedi 18 décembre.

Il se tiendra à Elland Road et débutera à 17h30.

Ce jeu sera en direct et exclusif sur talkSPORT avec une couverture à partir de 17h.

Lynsey Hipgrave sera votre hôte et les commentaires proviendront de Clive Tyldesley et de l’ancien défenseur anglais Micky Gray.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Leeds contre Arsenal: Nouvelles de l'équipe

Daniel James est sorti avec un problème musculaire et rejoint Kalvin Phillips, Liam Cooper, Jamie Shackleton, Pascal Struijk, Rodrigo et Patrick Bamford sur la touche.

Junior Firpo est suspendu après avoir écopé de son cinquième carton jaune la dernière fois.

Arsenal a un bon bilan de santé sur le front des blessures.

Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été démis de ses fonctions de capitaine pour des raisons disciplinaires plus tôt cette semaine, ne sera plus disponible pour la sélection.

Sead Kolasinac reste un absent de longue date.

Aubameyang ne sera pas inclus dans l’équipe d’Arsenal pour affronter Leeds Leeds contre Arsenal: Faits du match Leeds United est sans victoire lors de ses 10 dernières rencontres avec Arsenal toutes compétitions confondues (D2 L8) depuis une victoire 3-2 à Highbury en mai 2003.Arsenal est invaincu lors de leurs six derniers matchs à l’extérieur contre Leeds toutes compétitions confondues (W4 D2) depuis une défaite 1-0 en novembre 2000. Pendant ce temps, les Gunners n’ont encaissé plus d’une fois lors de leurs 13 derniers déplacements à Elland Road, depuis un 2 -1 défaite il y a exactement 28 ans aujourd’hui (18 décembre 1993). Arsenal a remporté 10 de ses 13 derniers matches de championnat à l’extérieur contre des équipes du Yorkshire (D1 L2), les deux défaites au cours de cette série étant survenues contre Sheffield United. C’est plus de victoires que les Gunners n’avaient réussi lors de leurs 49 précédentes visites de championnat dans le comté (W9 D17 L23). Leeds est invaincu lors de ses cinq derniers matches de championnat à domicile (W2 D3), n’ayant récolté qu’un point sur ses trois premiers à Elland. Route cette saison (D1 L2).Arsenal a perdu ses trois derniers matches de championnat à l’extérieur, encaissant plus de buts dans cette série (9) qu’ils n’en avaient eu lors de leurs neuf précédents sur la route combinés (8). Les Gunners ont perdu plus de matches de championnat consécutifs à l’extérieur entre janvier et mai 2018 sous Arsène Wenger (7). Leeds a perdu ses deux derniers matches de Premier League, concédant autant de buts dans ces défaites (10) qu’ils en avaient eu lors de leurs 10 matches de championnat précédents. combiné. Les Blancs n’ont pas perdu trois matchs consécutifs dans l’élite depuis avril/mai 2004, une série qui comprenait une défaite 5-0 contre Arsenal. Depuis le premier match de Mikel Arteta en charge le Boxing Day en 2019, Arsenal a marqué 28 Premier Buts en championnat via des joueurs âgés de 21 ans ou moins – plus que toute autre équipe. Depuis le début de la saison dernière, Leeds United a en moyenne 1,6 but par match lorsque Patrick Bamford joue, contre seulement 0,9 lorsqu’il est absent. Les Blancs ont remporté 41% de leurs matchs de Premier League avec Bamford (18/44) et seulement 27% sans lui (3/11). Les Anglais Calum Chambers et Eddie Nketiah ont marqué pour Arsenal lors de leur victoire 2-0 contre Leeds en Coupe EFL plus tôt cette saison. Avant cela, un seul des 35 derniers buts des Gunners contre les Blancs, toutes compétitions confondues, avait été inscrit par un joueur anglais. La paire d’Arsenal Emile Smith Rowe (21 ans) et Bukayo Saka (20 ans) se sont aidés à six reprises en Premier League. ; parmi les duos tous deux âgés de 21 ans ou moins, seuls Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney (8) se sont plus souvent entraidés dans l’histoire de la compétition.