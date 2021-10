Aubameyang, un solide buteur

23/10/2021 à 12:00 CEST

L’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a marqué le deuxième but de la victoire 3-1 de Mikel Arteta sur Aston Villa lors de la 9e journée de Premier League. Il a enregistré son quatrième dans la compétition britannique et septième parmi toutes les compétitions, le joueur avec le meilleur bilan des équipes anglaises après Mohamed Salah, qui a un total de 12.

Le Gabonais, atteint du paludisme la saison dernière et qui a passé pratiquement un mois sans compétition, est l’un des joueurs les plus décisifs de cet Arsenal. Depuis son arrivée lors de la saison 2018/19, il totalise 92 buts et 21 passes décisives en 157 matchs..

7 – Seul Mo Salah (12) a marqué plus de buts toutes compétitions confondues pour les clubs de Premier League cette saison que Pierre-Emerick Aubameyang (7). Rebond. #ARSAVL pic.twitter.com/Nt3XttP9qp – OptaJoe (@OptaJoe) 22 octobre 2021

L’ancien joueur du Borussia Dortmund a trouvé sa place justement en Allemagne après être passé par des équipes comme l’AC Milan, Dijon, le LOSC Lille, l’AS Monaco ou encore Saint Étienne : il a ajouté 141 buts et 36 passes en 213 matchs et est le sixième meilleur buteur de tous les temps du club.

Le principal discours offensif de Mikel Arteta

Aubameyang est l’un des joueurs les plus décisifs du conseil d’administration de Mikel Arteta. Sa verticalité et son rapport à l’objectif font de lui la grande référence de l’équipe londonienne, qui rassemble également des talents dans toutes ses lignes avec des noms tels que Martin Odegaard, Smith Rowe, Thomas Partey ou Ben White, entre autres..

L’attaquant africain de 32 ans a un contrat avec Arsenal jusqu’en 2023 Et, malgré les rumeurs qui l’ont placé plus d’une fois à l’étranger, il est une figure importante au sein du club et l’un des meilleurs joueurs actuellement en Premier League.